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Кокорин рассказал, собирается ли играть за российские клубы после ухода из «Ариса»

Футболист Кокорин отказался рассматривать варианты продолжения карьеры в России
Александр Кокорин (Фото: РИА Новости / Джузеппе Маффиа)

Российский нападающий Александр Кокорин заявил, что не намерен продолжать карьеру в отечественных клубах. Своё решение спортсмен озвучил в интервью изданию «Спорт‑Экспресс».



35‑летний футболист недавно расстался с кипрским «Арисом». В беседе с журналистами Кокорин пояснил, что предложений от тех российских клубов, где ему хотелось бы играть, не поступало, а рассматривать другие варианты он не планирует.

«За выживание бороться я не хочу», — подчеркнул форвард.

Кокорин защищал цвета «Ариса» с 2022 года, а до этого был игроком итальянской «Фиорентины». В составе кипрской команды он стал чемпионом Кипра в сезоне‑2022/23 и получил звание самого ценного игрока турнира. За «Арис» футболист отыграл 115 матчей, отметившись 34 голами.
Александр Огарёв

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