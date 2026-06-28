Кокорин рассказал, собирается ли играть за российские клубы после ухода из «Ариса»

28 июня 2026, 23:59

Футболист Кокорин отказался рассматривать варианты продолжения карьеры в России

Александр Кокорин (Фото: РИА Новости / Джузеппе Маффиа)

Российский нападающий Александр Кокорин заявил, что не намерен продолжать карьеру в отечественных клубах. Своё решение спортсмен озвучил в интервью изданию «Спорт‑Экспресс».





35‑летний футболист недавно расстался с кипрским «Арисом». В беседе с журналистами Кокорин пояснил, что предложений от тех российских клубов, где ему хотелось бы играть, не поступало, а рассматривать другие варианты он не планирует.



«За выживание бороться я не хочу», — подчеркнул форвард.