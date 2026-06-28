Кокорин рассказал, собирается ли играть за российские клубы после ухода из «Ариса»
Футболист Кокорин отказался рассматривать варианты продолжения карьеры в России
Российский нападающий Александр Кокорин заявил, что не намерен продолжать карьеру в отечественных клубах. Своё решение спортсмен озвучил в интервью изданию «Спорт‑Экспресс».
35‑летний футболист недавно расстался с кипрским «Арисом». В беседе с журналистами Кокорин пояснил, что предложений от тех российских клубов, где ему хотелось бы играть, не поступало, а рассматривать другие варианты он не планирует.
«За выживание бороться я не хочу», — подчеркнул форвард.
Кокорин защищал цвета «Ариса» с 2022 года, а до этого был игроком итальянской «Фиорентины». В составе кипрской команды он стал чемпионом Кипра в сезоне‑2022/23 и получил звание самого ценного игрока турнира. За «Арис» футболист отыграл 115 матчей, отметившись 34 голами.