На капремонт спортобъектов в Подмосковье в 2025 году направят 5 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На капитальный ремонт спортивных сооружений в Московской области в 2025 году выделят из бюджета около 5 млрд рублей. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Подмосковья Дмитрий Абарёнов.
«На капремонт спортивных сооружений в следующем году выделено 5 млрд рублей. Свыше 9 млрд направят на государственную программу «Спорт Подмосковья». Основная часть пойдёт на содержание наших учреждений и топовых спортсменов. При этом сюда не входит более 20 млрд рублей, заложенных на спорт в муниципальных образованиях», – рассказал министр в интервью «Интерфаксу».Он добавил, что в Подмосковье расположено более 14 тыс. спортивных сооружений, в том числе 327 крупных объектов спорта.
«Многие объекты имеют столетнюю историю, поэтому ремонт необходим. В прошлом году губернатор Андрей Воробьёв запустил огромную региональную программу по капремонту объектов. На первом этапе планируем отремонтировать 50 из них. Это огромное подспорье как для массового спорта, так и для спорта высших достижений», – отметил Абарёнов.Что касается строительства новых объектов, то, по его словам, в Подмосковье отдают приоритет инвесторам, которых сегодня достаточно.
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