Гол в дополнительное время вывел Португалию в 1/8 финала ЧМ
Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и Хорватии. Игра прошла на стадионе «Би‑Эм‑О Филд» в Торонто (Канада), а главным арбитром встречи выступил норвежец Эспен Эскос.
Как сообщает «Чемпионат», португальцы одержали победу со счётом 2:1. У победителей голы забили Криштиану Роналду ( с пенальти) и Гонсалу Рамуш, отличившийся на четвёртой добавленной минуте. Единственное результативное действие у хорватов на счету Ивана Перишича.
В ходе встречи судья отменил один гол Португалии и два мяча хорватской команды, один из которых пришёлся на 13‑ю компенсированную минуту. На стадии 1/8 финала подопечные Роберто Мартинеса сыграют против Испании.
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