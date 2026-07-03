Сборная Испании впервые за 16 лет одержала победу в матче плей-офф ЧМ
Национальная команда Испании по футболу прервала длительную серию без побед в плей‑офф чемпионатов мира. Команда выиграла матч на этой стадии впервые с 2010 года, пишет ТАСС.
В 1/16 финала испанцы уверенно обыграли сборную Австрии со счётом 3:0. Два результативных действия на счету Микеля Оярсабаля, ещё один гол забил Педро Порро.
История выступлений испанцев в плей-офф после победы на ЧМ в 2010 году складывалась непросто: на следующем мировом первенстве команда не смогла преодолеть групповой этап. В 2018 году в 1/8 финала Испания уступила России в серии пенальти, а четыре года спустя на той же стадии проиграла в послематчевой серии пенальти Марокко.
Теперь испанская сборная готовится к новому испытанию. 6 июля в 1/8 финала ей предстоит встретиться с победителем матча между Португалией и Хорватией.
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