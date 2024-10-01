Сёмин усомнился в результатах опроса ВЦИОМ об отношении россиян к футболу

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал результаты опроса ВЦИОМ о росте равнодушия россиян к футболу необъективными и вырванными из контекста.
«Не склонен считать результаты этого опроса объективными, считаю их вырванными из общего контекста. Популярность российского футбола никогда не упадёт! Люди любят эту игру, футбол развивается и всегда будет развиваться у нас в стране, и обязательно будут большие успехи», — пояснил в беседе с RT Сёмин.
Он добавил, что на самом деле заполненность стадионов во время многих матчей РПЛ сейчас практически полная.
Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев также выразил удивление результатам опроса.
«Не знаю, откуда ВЦИОМ взял такую цифру. В России люди увлечены футболом. Интерес к российскому футболу не падает. Может, из-за того, что наши клубы не участвуют в международных соревнованиях, РПЛ стала незрелищной. Но не думаю, что 77% людей в России не любят футбол», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Дасаев.
Ранее бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин в комментарии скандала на в матче между мадридскими «Атлетико» и «Реалом» заявил, что агрессия фанатов встречается повсеместно.
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