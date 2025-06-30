Голенков прокомментировал назначение Карпина на пост главного тренера «Динамо»

30 июня 2025, 16:45

Фото: iStock/Rafa Jodar

Нападающий «Ростова» Егор Голенков в интервью «РБ Спорт» прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо». Футболист рассказал, что предполагал такой исход еще зимой, когда специалист объявил об уходе из «желто-синих».







«Все к этому шло, все понимали. <…> Когда Карпин зимой объявил об уходе из «Ростова», у меня были такие мысли», — заявил Голенков.

«Для любого игрока фактор тренера будет влиять. Тем более ребята знакомы с тренерским штабом. Естественно, это идет в плюс при переходе в какие-то клубы», — отметил Голенков.