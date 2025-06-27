Марченко получит 85 млн рублей за следующие два года в «Ак Барсе»
Выяснилось, что защитник Алексей Марченко по новому контракту с «Ак Барсом» за два года заработает 85 млн рублей.
Об этом сообщил портал Metaratings.ru.
26 июня пресс-служба казанцев объявила о подписании двухлетнего соглашения с Марченко.
Марченко является обладателем Кубка Гагарина-2019 и олимпийским чемпионом-2018. Еще спортсмена знают по выступлению за футбольные клубы ЦСКА, «Детройт» и «Торонто».
В сезоне-2024/25 33-летний футболист отыграл в «Ак Барсе» 79 матчей регулярного чемпионата. Еще он появился в плей-офф FONBET КХЛ и получил 16 (1+15) очков при показателе полезности «+10».
В прошедшем сезоне «Барсы» завершили регулярный чемпионат FONBET КХЛ, расположившись на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, клуб заработал 87 очков. В плей-офф футбольный клуб дошел до стадии четвертьфинала, где уступил столичному «Динамо» со счетом 2-4 в серии.
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