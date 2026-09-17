Голенков высказался о Латышонке после поражения «Балтики» «Зенитом» в матче 9-го тура РПЛ

17 сентября 2026, 22:08

Нападающий «Балтики» Голенков назвал Латышонка отличным вратарем

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Нападающий «Балтики» Егор Голенков прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» (2:3) в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также поддержал вратаря Евгения Латышонка. Об этом стало известно 17 сентября.





После девяти туров РПЛ «Балтика» под руководством Андрея Талалаева набрала 11 очков. В следующем туре команда встретится с «Ахматом». Матч пройдет 11 октября в Грозном, начало — в 14:00 по московскому времени.





«Ошибки бывают у всех, это часть футбола. Мы все в команде друг за друга, никто не будет упрекать за такие моменты. Все прекрасно понимают, что это может случиться с каждым. Женя — отличный вратарь, он уже это доказал. Поэтому только слова поддержки, никаких претензий», — сказал Голенков Metaratings.ru.