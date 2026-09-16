Губерниев оценил шансы «Локомотива» обыграть «Крылья советов» в РПЛ

16 сентября 2026, 17:58

Комментатор Губерниев считает, что «Локомотив» будет выходить из кризиса

Фото: istockphoto/NiseriN

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором «Локомотив» примет «Крылья Советов». Об этом стало известно 15 сентября.





По мнению спикера, железнодорожники находятся на пути выхода из кризиса. Собеседник отметил, что предпосылки к этому были видны в игре с «Зенитом», где команда продемонстрировала бойцовские качества.





«Есть ощущение, что «Локомотив» сейчас будет выходить из кризиса. Если они продолжат показывать тот футбол, который был с «Зенитом», то смогут победить. Можно уже озвучить первые впечатления про игру Мостового в «Локомотиве». Человек очень заряжен, готов приносить пользу клубу и достоин играть в стартовом составе», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.