Губерниев оценил шансы «Локомотива» обыграть «Крылья советов» в РПЛ
Комментатор Губерниев считает, что «Локомотив» будет выходить из кризиса
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором «Локомотив» примет «Крылья Советов». Об этом стало известно 15 сентября.
По мнению спикера, железнодорожники находятся на пути выхода из кризиса. Собеседник отметил, что предпосылки к этому были видны в игре с «Зенитом», где команда продемонстрировала бойцовские качества.
«Есть ощущение, что «Локомотив» сейчас будет выходить из кризиса. Если они продолжат показывать тот футбол, который был с «Зенитом», то смогут победить. Можно уже озвучить первые впечатления про игру Мостового в «Локомотиве». Человек очень заряжен, готов приносить пользу клубу и достоин играть в стартовом составе», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.На текущий момент после восьми проведённых матчей «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова имеет в активе шесть очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Матч девятого тура между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» состоится 16 сентября на поле москвичей. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.