Канчельскис оценил шансы «Зенита» на победу в РПЛ

17 сентября 2026, 15:12

Футболист Канчельскис считает, что «Зенит» победит в РПЛ

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о выступлении «Зенита» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и оценил шансы команды на чемпионство. Об этом стало известно 17 сентября.





После девяти матчей в нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 18 очками. ЦСКА и «Динамо» сохраняют шансы опередить петербургский клуб по итогам своих матчей в девятом туре.





«Зенит» победит в РПЛ, несмотря на все проблемы. В какой-то момент все начинают испытывать трудности. «Зенит» потерпел три поражения в этом сезоне. И что? Остальные команды от этого не перестали проигрывать. «Краснодар» тоже теряет очки, но его проблемам и неудачам уделяют меньше внимания. Состав у «Зенита» сильнейший в лиге. У Семака огромный ресурс. В какой-то момент сезона он сыграет решающую роль», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.