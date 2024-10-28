Гольфист из Московской области станет первым россиянином на турнире PGA TOUR

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Спортсмен сборной Московской области по гольфу Егор Ерошенко стал первым россиянином, который примет участие в турнирах PGA TOUR, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Ерошенко одержал победу на квалификационном турнире по гольфу Butterfield Bermuda Championship Event Qualifier, который прошёл 21 октября. Спортсмен занял первое место и будет представлять Московскую область на главных мужских профессиональных гольф-турнирах в США и Северной Америке.
Егор также является чемпионом России 2024 года. Турнир Butterfield Bermuda Championship пройдет с 14 по 17 ноября.
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«Я всегда стремился попасть в тур и сыграть турнир PGA Tour. Во время раунда не было даже мысли, что я могу пройти квалификацию. Я просто играл, находился в моменте и пытался сделать как можно больше бёрди во время игры. Было достаточно ветрено, условия игры были тяжелые, поэтому я, конечно, подразумевал что не будет запредельных счетов. Моя цель была минус семь, и раунд минус шесть оказался лучшим», — рассказал Ерошенко.
Егор также является чемпионом России 2024 года. Турнир Butterfield Bermuda Championship пройдет с 14 по 17 ноября.
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Дайана Хусинова