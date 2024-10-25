Каширские спортсмены завоевали девять медалей на соревнованиях по кикбоксингу

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
С 18 по 20 октября в г. о. Троицк в Москве проходил открытый турнир по кикбоксингу «Путь воина». За городской округ Кашира выступали воспитанники Михаила Сергеевича Морозова, которые занимаются на базе спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева (Дворец спорта «Юбилейный»). Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
Кикбоксинг является бесконтактным боевым видом спорта, который сочетает в себе элементы нескольких боевых искусств. Тут можно применять подсечки, удары ногами, как в карате и тхэквондо, клинч и работу коленями, как в тайском боксе, удары руками в голову, как в боксе. Универсальное направление относительно молодое — оно зародилось лишь в 70‑х годах XX века.
По результатам турнира в своих возрастных и весовых категориях спортсмены из Каширы продемонстрировали отличные результаты:
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По результатам турнира в своих возрастных и весовых категориях спортсмены из Каширы продемонстрировали отличные результаты:
- Далер Аминжонов – I место;
- Анна Хололенко – II место;
- Александра Субботина – II место;
- Данила Семин – II место;
- Павел Трушин – II место;
- Рамазан Адуев – II место;
- Матвей Канунов – II место;
- Михаил Трунов – III место;
- Алижон Ишбоев – III место.
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Алина Юрчак