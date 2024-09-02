Итальянского гребца лишили бронзы Паралимпиады из-за телефона в лодке

Фото: iStock/chaiyon021
Итальянскому гребцу Джакомо Перини не вручили бронзовую медаль Паралимпийских игр в Париже из-за телефона в лодке. Об этом сообщили в Федерации гребли Италии.
Отмечается, что спортсмен по итогам соревнования одержал победу, заняв третье призовое место. Однако после завершения игры в сумке гребца нашли телефон, что недопустимо по правилам.
В Федерации гребли Италии заявили, что спортсмен просто забыл выложить телефон, который не использовался для связи с ходе соревнования. В результате была подана апелляция для пересмотра результатов соревнования, однако она была отклонена судьями. Федерация не отступила и теперь намерена обжаловать это решение в Международной федерации гребного спорта.
Игрок из Австралии Эрик Хорри, занявший четвёртое место, после аннулирования результата Перини перешёл на одну строчку выше.
Читайте также:
Украинский спортсмен вновь отказался от фотографии с россиянином на Паралимпиаде
Трансгендеры напрочь убивают женский спорт, заявил Путин
Власти КНДР осудили своих атлетов за улыбку на фото с южнокорейцами на ОИ-2024
В Федерации гребли Италии заявили, что спортсмен просто забыл выложить телефон, который не использовался для связи с ходе соревнования. В результате была подана апелляция для пересмотра результатов соревнования, однако она была отклонена судьями. Федерация не отступила и теперь намерена обжаловать это решение в Международной федерации гребного спорта.
Игрок из Австралии Эрик Хорри, занявший четвёртое место, после аннулирования результата Перини перешёл на одну строчку выше.
Читайте также:
Украинский спортсмен вновь отказался от фотографии с россиянином на Паралимпиаде
Трансгендеры напрочь убивают женский спорт, заявил Путин
Власти КНДР осудили своих атлетов за улыбку на фото с южнокорейцами на ОИ-2024
Анастасия Чинкова