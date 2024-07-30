Гольфисты из Подмосковья завоевали две медали чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую и серебряную медали выиграли спортсмены из Московской области на чемпионате России по гольфу, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотую медаль завоевал представитель Московской области Егор Ерошенко. Он прошёл поле за 65 ударов. Серебро досталось москвичу Сергею Миронову, бронза — второму спортсмену из Москвы Алексею Карасёву», — говорится в сообщении.Кроме того, подмосковная гольфистка Алиса Хохлова выиграла серебряную медаль на соревновании среди женщин. Золото она уступила москвичке Екатерине Прохоровой, а на третью ступень пьедестала поднялась ещё одна спортсменка из Москвы — Александра Чекалина.
Отмечается, что по итогам чемпионата подмосковные гольфисты заняли первое место в общекомандном зачёте.
Всего в турнире приняли участи 113 спортсменов из десяти российских регионов.
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