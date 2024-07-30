В Одинцове состоится чемпионат мира по русским шашкам

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Чемпионат мира по русским шашкам среди мужчин и женщин будет проходить в Одинцовском городком округе с 5 по 15 сентября, участие в турнире примут более 80 спортсменов, сообщает пресс-служба Федерации шашек России.
«В течение десяти дней более 80 сильнейших спортсменов, представляющих 25 стран, будут сражаться за чемпионский титул. Участниками турнира станут шашисты их Китая, Норвегии, Турции, Германии, Болгарии, Монголии, Венгрии, Конго, США, Колумбии, Эфиопии и других ряда других государств», — говорится в сообщении.Чемпионат будет проводиться в отеле «ПСБ Патриот», расположенном на территории парка «Патриот» в Кубинке Одинцовского округа. Дисциплинами турнира станут русские шашки, русские шашки — молниеносная игра и русские шашки — быстрая игра. Призовой фонд составит 5 млн рублей.
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