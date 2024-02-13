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Гольфистка из Подмосковья завоевала медаль на международных соревнованиях в Кении

13 февраля 2024, 11:50
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка из Московской области Наталия Гусева выиграла бронзовую медаль международных соревнований по гольфу Magical Kenya Ladies Open, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Гусева достойно дебютировала на этапе женского европейского тура в Кении. По итогам соревнований она заняла там третье место и получила приглашение на престижный турнир Aramco Saudi Ladies International, призовой фонд которого составляет пять миллионов долларов», — отмечается в сообщении.
В министерстве уточнили, что результат Наталии Гусевой, принесший ей бронзовую награду, составляет 72 удара, при этом четыре попадания в лунку ей дались за меньшее число ударов, чем положено по нормативу, а в трёх случаях норматив был превышен.


Соревнования проводились в кенийском городе Килифи с 5 по 11 февраля.

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В Подмосковье в 2024 году построят более 40 открытых стадионов
13 февраля 2024, 11:14

Фото: iStock/shironosov

43 школьных стадиона, открытых для жителей соседних домов в свободное от уроков физкультуры время, планируется построить в Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Работы проводятся в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьёва «открытый стадион».

«Изначально эта программа реализовывалась в трёх муниципалитетах. Сегодня она охватила всю область — открытых стадионов в Подмосковье 430, и они есть во всех городских округах. В этом году список пополнится ещё 43 объектами», — цитируются в сообщении слова зампреда комитета областного парламента по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Александра Легкова.
Легков также отметил, что многие открытые стадионы функционируют и зимой: на 12 из них размещены катки, а на 272 есть лыжня.

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#стадион
#спорт
#мособлдума
#московская область
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Команда из Красногорска завоевала медаль чемпионата России по мотогонкам на льду
13 февраля 2024, 10:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Спортсмены из подмосковного Красногорска заняли третье место в командном чемпионате России по мотогонкам на льду высшей лиги, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Бронзовую медаль завоевала команда в составе Андрея Шишегова, Эдуарда Крысова и Сергея Володина. (…) Команда ледовых гладиаторов Красногорска первая в истории ледового спидвея в нашем городе, поэтому это отличный результат в первом официальном старте», — отмечается в сообщении.
Соревнования проводились в столице Мордовии – городе Саранске 28-29 января и 10-11 февраля. Золотыми призёрами стали представители Каменска-Уральского, серебро завоевала команда из Луховиц.

В марте красногорские мотогонщики примут участие ещё в одном важном соревновании: командном Кубке России. Он будет проводиться в Тольятти.

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#красногорск
#спорт
#гонки
#мотоцикл
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Сборные России и Белоруссии по хоккею вновь не будут участвовать в турнирах IIHF
Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных Белоруссии и России
13 февраля 2024, 00:11

Фото: iStock/Dmitrii_Grushin

Международная федерация хоккея (ИИХФ, IIHF) продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований на сезон 2024/2025 годов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ИИХФ на официальном сайте организации.
Совет ИИХФ проанализировал риски для безопасности, связанные с участием команд России и Беларуси, и пришёл к выводу, что возвращение команд обратно к международным турнирам по-прежнему небезопасно.

Это означает, что Россия и Беларусь не примут участие в ни в каких международных соревнованиях хоккейного сезона-2024/2025. Данное решение в том числе распространяется на сборную Беларуси в отношении финального раунда олимпийской квалификации.

Совет ИИХФ продолжит следить за ситуацией и рассмотрит вопрос о возможном возвращении обеих стран в мае 2025 года.

На официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ранее было объявлено о планах провести турнир сборных в 2025 году. В нем примут участие четыре национальные команды, в числе которых не нашлось места России. Соревнования пройдут с 12 по 20 февраля с участием сборных США, Канады, Швеции и Финляндии. В рамках предварительного этапа команды проведут круговой турнир, а две лучшие выйдут в финал.

Российские и белорусские сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года из-за специальной операции на Украине. Обе команды не выступили на чемпионатах мира 2022 и 2023 годов, а также стран не будет на мировом первенстве 2024 года в чешских Праге и Остраве. В январе 2024 года глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что вопрос о возвращении российских и белорусских сборных в международные соревнования будет рассмотрен советом организации 12-13 февраля.

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#хоккей
#соревнования
#россия
#белоруссия
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Футболист Семшов поддержал переход Сутормина в «Сочи»
12 февраля 2024, 17:13

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов назвал правильным решение о переходе полузащитника Алексея Сутормина в «Сочи» на правах аренды.
«Для Сутормина переход в «Сочи» — это плюс. Он не получал игровую практику в «Зените», значит, надо было что-то менять. Алексей принял правильное решение перейти в «Сочи». Там он будет играть, к тому же «Сочи» неплохо усилился», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Семшов.

Отмечается, что в этом сезоне Сутормин провёл 11 матчей в команде «Зенит», где им были сделаны две результативные передачи.

Ранее бывший игрок сборной Португалии и «Порту», футбольный агент Педру Мендеш заявил, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук очень талантливый игрок. Он добавил, что футболист в этом сезоне демонстрирует великолепную игру.

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#сочи
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#футболист
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Агент Мендеш назвал Миранчука очень талантливым
12 февраля 2024, 17:05

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший игрок сборной Португалии и «Порту», футбольный агент Педру Мендеш заявил, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук очень талантливый игрок.
Он добавил, что футболист в этом сезоне демонстрирует великолепную игру.

«Видел игры Алексея Миранчука за «Аталанту» и могу сказать, что он очень талантлив. В этом году Миранчук великолепно играет, отлично выполняет свою работу на поле. Он прибавил, стал сильнее, опытнее. В общем, это отличный российский футболист», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Мендеш.

Ранее итальянский функционер Франко Камоцци заявлял, что футболист Фёдора Чалова является интересным, а в Европе его знают. Кроме этого, он выражал уверенность в том, что спортсмен может быть приглашён в европейские клубы.

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#спорт
#спортсмен
#футболист
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Подмосковные юниоры завоевали шесть медалей первенства России по фехтованию
12 февраля 2024, 16:45

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медли завоевали представители Московской области на юниорском чемпионате России по фехтованию, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотую медаль завоевали в командном соревновании четыре подмосковные рапиристки: Ирина Зорина, Милана Левчук, Анна Соловьёва и Айла Мамедова. Кроме того, Милана Левчук выиграла в личном зачёте серебряную медаль, а Айла Мамедова — бронзовую», — отмечается в сообщении.
Серебро сборной Подмосковья принесла также команда шпажисток. И еще две серебряные медали завоевали в личном зачёте Анастасия Забелина и шпажист Константин Бартенев.

Юниорский фехтовальный турнир проводился с 4 по 11 февраля в городе Орёл.

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#фехтование
#первенство
#подмосковье
#московская область
#спорт
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«Мой девиз»: Боксёр Джонсон заявил, что постоянно поёт песню «Я русский»
Боксёр из США Джонсон заявил, что постоянно поёт песню «Я русский»
12 февраля 2024, 14:46

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Получивший гражданство РФ боксёр Кевин Джонсон заявил, что постоянно поёт песню российского исполнителя SHAMAN «Я русский», в интервью для «РИА Новости».
«Я постоянно пою песню «Я русский». Теперь это моя песня, мой девиз», — прокомментировал ситуацию Джонсон. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором боксёр исполняет кусок из этой песни после спарринга.

Напомним, 44-летний боксёр из Соединённых Штатов подал документы на получение российского гражданства в сентябре 2023 года, а уже в январе 2024 года он получил паспорт РФ.

После этого Джонсон обратился к российским спортсменам с призывом довериться президенту Владимиру Путину, заявив, что ситуация с мировым спортом связана исключительно с политикой.

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#бокс
#россия
#гражданство
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«Заречье-Одинцово 2» выиграло этап Кубка России по волейболу на снегу
12 февраля 2024, 10:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда «Заречье-Одинцово 2» первенствовала на втором этапе Кубка России по волейболу на снегу, который прошёл в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Команда под руководством главного тренера Натальи Урядовой в составе Дарьи Павловой, Полины Цыгановой, Елены Федчук и Елизаветы Терентьевой обыграла «Спартак-Брянск» со счётом 2:0. Уверенная победа в финальной игре этапа в Южно-Сахалинске! Умницы! Третий этап Кубка России пройдет в Казани 23-25 февраля», – сказал депутат Госдумы Сергей Колунов, слова которого приводит пресс-служба.
Там напомнили, что на первом этапе Кубка России подмосковные волейболистки заняли второе место.

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Около 10 тысяч участников собрала «Лыжня России-2024» в подмосковных Химках
#спорт
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#волейбол
#кубок россии
#подмосковье
#одинцово
#московская область
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В Котельниках провели масштабные соревнования по хоббихорсингу
12 февраля 2024, 10:36

Фото: телеграм-канале Сергея Жигалкина

В Котельниках прошёл первый этап Кубка любителей хоббихорсинга России. В физкультурно-оздоровительном комплексе микрорайона Силикат любители этого вида спорта состязались в двух дисциплинах – выездке и конкуре, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.
«Мероприятие объединило участников разных возрастов и уровней подготовки, а спортивная борьба наполнила атмосферу азартом, хорошим настроением и яркими эмоциями. Рост популярности этой активности очевиден: число участников соревнований постоянно увеличивается, а участие в них требует от спортсменов всё большего мастерства», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.
Он отметил, что в состязаниях на игрушечных лошадках юные участники продемонстрировали отличную спортивную форму, выносливость, специальные навыки и креативность при имитации верховой езды. ​

Главным призом победителю самого сложного маршрута стал спортивный хоббихорс. Традиционно на мероприятии была организована ярмарка искусственных лошадок.

Хоббихорсинг – вид верховой езды, в котором всадники ездят не на настоящих, а на игрушечных лошадях. От человека требуется выполнять сразу две роли – наездника и лошади. Двигаться нужно так же, как если бы это делали настоящие скакуны.

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#сергей жигалкин
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