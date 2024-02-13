Гольфистка из Подмосковья завоевала медаль на международных соревнованиях в Кении

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсменка из Московской области Наталия Гусева выиграла бронзовую медаль международных соревнований по гольфу Magical Kenya Ladies Open, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Гусева достойно дебютировала на этапе женского европейского тура в Кении. По итогам соревнований она заняла там третье место и получила приглашение на престижный турнир Aramco Saudi Ladies International, призовой фонд которого составляет пять миллионов долларов», — отмечается в сообщении.В министерстве уточнили, что результат Наталии Гусевой, принесший ей бронзовую награду, составляет 72 удара, при этом четыре попадания в лунку ей дались за меньшее число ударов, чем положено по нормативу, а в трёх случаях норматив был превышен.
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