В Подмосковье в 2024 году построят более 40 открытых стадионов

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43 школьных стадиона, открытых для жителей соседних домов в свободное от уроков физкультуры время, планируется построить в Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Работы проводятся в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьёва «открытый стадион».
Легков также отметил, что многие открытые стадионы функционируют и зимой: на 12 из них размещены катки, а на 272 есть лыжня.
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«Изначально эта программа реализовывалась в трёх муниципалитетах. Сегодня она охватила всю область — открытых стадионов в Подмосковье 430, и они есть во всех городских округах. В этом году список пополнится ещё 43 объектами», — цитируются в сообщении слова зампреда комитета областного парламента по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Александра Легкова.
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Лев Каштанов