Голкипер «Сочи» Дегтев назвал задачу команды на текущий сезон

Фото: iStock/NiseriN

Вратарь «Сочи» Александр Дегтев в интервью корреспонденту «РБ Спорт» поделился мнением о перспективах команды в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также озвучил главную задачу клуба на текущий чемпионат.



В 4-м туре «Сочи» сыграл вничью с московским «Динамо» со счётом 1:1.

«Наша главная цель – сохранить место в РПЛ. Мы усердно работаем, анализируем причины неудач и надеемся вскоре исправить ситуацию», – отметил Дегтев.
На данный момент «Сочи» имеет в своём активе всего один очко и занимает четырнадцатую строчку в турнирной таблице.

Следующий матч «Сочи» проведёт на выезде против «Краснодара», встреча запланирована на 17 августа.
Анастасия Чинкова

