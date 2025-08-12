Голкипер «Сочи» Дегтев назвал задачу команды на текущий сезон
Вратарь «Сочи» Александр Дегтев в интервью корреспонденту «РБ Спорт» поделился мнением о перспективах команды в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также озвучил главную задачу клуба на текущий чемпионат.
В 4-м туре «Сочи» сыграл вничью с московским «Динамо» со счётом 1:1.
«Наша главная цель – сохранить место в РПЛ. Мы усердно работаем, анализируем причины неудач и надеемся вскоре исправить ситуацию», – отметил Дегтев.На данный момент «Сочи» имеет в своём активе всего один очко и занимает четырнадцатую строчку в турнирной таблице.
Следующий матч «Сочи» проведёт на выезде против «Краснодара», встреча запланирована на 17 августа.