Голкипер «Сочи» Дегтев назвал задачу команды на текущий сезон

12 августа 2025, 12:57

Вратарь «Сочи» Дегтев назвал закрепление в РПЛ целью команды на сезон

Фото: iStock/NiseriN

Вратарь «Сочи» Александр Дегтев в интервью корреспонденту «РБ Спорт» поделился мнением о перспективах команды в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также озвучил главную задачу клуба на текущий чемпионат.





В 4-м туре «Сочи» сыграл вничью с московским «Динамо» со счётом 1:1.





«Наша главная цель – сохранить место в РПЛ. Мы усердно работаем, анализируем причины неудач и надеемся вскоре исправить ситуацию», – отметил Дегтев.