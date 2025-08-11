«Начнёт с места в карьер»: Экс-полузащитник «Динамо» высказался об игре «Локомотива»
Футболист Максим Ромащенко оценил мощный старт «Локомотива»
Экс-полузащитник «Динамо» Максим Ромащенко оценил мощный старт «Локомотива» в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/26.
В эксклюзивном интервью «Metaratings.ru» бывший футболист московского «Динамо» Максим Ромащенко поделился мнением о впечатляющем начале сезона у «Локомотива».
«Гипотетически перед стартом сезона можно было предположить, что «Локомотив» начнёт с места в карьер. Так пока и получается. Команда выглядит очень мощно и без проблем проходится по всем соперникам. Только сильный клуб может забить «Спартаку» четыре гола», — сообщил футболист.Известно, что «железнодорожники» под руководством Михаила Галактионова одержали четыре победы в четырёх стартовых матчах РПЛ. В четвёртом туре они разгромили московский «Спартак» со счётом 4:2. Благодаря этому «Локомотив» единолично возглавляет турнирную таблицу.