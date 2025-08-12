Радимов высказался о нынешнем клубе ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита», эксперт «РБ Спорт» Владислав Радимов отметил, что нынешняя команда армейцев напоминает ему питерский «Зенит» времён Властимила Петржелы.
По его словам, у тех петербуржцев были смелые исполнители — Денисов, Быстров, Аршавин, Кержаков — и много своих воспитанников. Радимов вспомнил, что и у них в ЦСКА были свои игроки — он сам, Слава Малафеев, Лобов в обороне — и команда тоже играла без страха, в быстрый футбол, который нравится болельщикам.
Он подчеркнул, что у армейцев сработала школа: Глебов, Лукин — последний сильно прибавил, исправив прошлогодние, по словам Радимова, «детские» ошибки и став более зрелым игроком рядом с Мозесом, Дивеевым и Акинфеевым. Также эксперт отметил, как раскрывался Кисляк, играя с Пьяничем, и назвал приглашение Пьянича верным решением клуба.
После четырёх туров ЦСКА набрал восемь очков и идёт на четвёртом месте в таблице.
Читайте также: