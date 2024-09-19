Гонсалес: «Краснодар» может бороться с «Зенитом» за чемпионство

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Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес заявил о том, что команда может побороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.
«Может ли «Краснодар» бороться с «Зенитом» за чемпионство? Уверен, что да. Мы хотим показать это, мы готовы», — прокомментировал ситуацию в беседе с «РБ Спорт» Гонсалес.
В настоящее время «Краснодар» набрал 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» всего на два очка. При этом отмечается, что в следующем матче команда встретится на поле с «Акроном».
Ранее бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказывал мнение о том, что ЦСКА крайне нуждается в забивном нападающем. Он также выражал надежду на то, что, возможно, таким игроком сможет стать Гуарирапа.
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