В Вашингтоне объявили 11 апреля Днем Александра Овечкина

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Алексей Алексеев)
День Александра Овечкина объявила в Вашингтоне мэр города Мюриэл Боузер и приурочила его к 11 апреля, когда клуб «Вашингтон Кэпиталз» чествовал хоккеиста для поклонников.
«Я, мэр Вашингтона, округ Колумбия, настоящим провозглашаю 11 апреля 2025 года Днем Алекса Овечкина в Вашингтоне, округ Колумбия, и приветствую празднование этого дня всеми жителями Вашингтона», — сказано в документе, размещенном на сайте НХЛ.Овечкин побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки 6 апреля, забив 895-ю шайбу. В этот день в 2004 году «Вашингтон Кэпиталз» выиграл драфт-лотерею и взял на драфте Овечкина. Игрок побил почти все клубные рекорды. С приходом форварда клуб впервые завоевал Кубок Стэнли.
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