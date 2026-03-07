Горнолыжник Бугаев принес сборной России вторую медаль на Паралимпиаде

07 марта 2026, 15:24

Российский горнолыжник Бугаев завоевал бронзу на Паралимпиаде в Италии

Алексей Бугаев (Фото: РИА Новости/ Юрий Кочетков)

Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзу в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Италии. Об этом пишет РИА Новости.