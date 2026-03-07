Горнолыжник Бугаев принес сборной России вторую медаль на Паралимпиаде
Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзу в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Италии. Об этом пишет РИА Новости.
Бугаев участвовал в соревнованиях класса LW6/8-2. Он завершил гонку с результатом 1 минута 18,40 секунд. Первое место занял швейцарец Робин Куше, показавший время 1 минута 17,79 секунд, а второе место досталось французу Артуру Боше, который отстал на 0,61 секунду.
Эта медаль стала второй для сборной России на Паралимпийских играх в Италии. В субботу ранее бронзу в скоростном спуске выиграла горнолыжница Варвара Ворончихина.
В копилке российского спортсмена уже четыре паралимпийских золота. Ранее он побеждал в слаломе и суперкомбинации на Играх в Сочи 2014 года, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе, а также бронзу в супергиганте. На Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане он выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.
