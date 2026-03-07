Россия завоевала первую медаль на Паралимпиаде в Италии
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Италии в скоростном спуске, передает РИА Новости.
Она выступала в классе LW 6/8-2. Спортсменка показала результат 1 минута 24,47 секунды и завоевала первую медаль для российской команды.
Варваре Ворончихиной 23 года, это её первый опыт участия в Паралимпийских играх. Горнолыжница имеет в своём активе множество побед на чемпионатах и этапах Кубка мира.
На Паралимпиаде участвуют шесть российских спортсменов. В этом году они вновь выступают под национальным флагом после 12-летнего отсутствия. Соревнования проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.
