Россия завоевала первую медаль на Паралимпиаде в Италии

07 марта 2026, 14:13

Ворончихина завоевала бронзу в скоростном спуске на Паралимпиаде в Италии

Варвара Ворончихина (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Италии в скоростном спуске, передает РИА Новости.