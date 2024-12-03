Раскрыта сумма, которую получил «Спартак» при обмене хоккеиста Принса

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Стала известна сумма, которую заработал ХК «Спартак» при обмене нападающего Шэйна Принса. Как сообщает Metaratings.ru, клуб получил 5 миллионов рублей за переход американского и белорусского нападающего в «Адмирал».
Как отмечается, в сезоне-2024/25 Принс отыграл 13 матчей на регулярном чемпионата FONBET КХЛ и набрал 7 очков при показателе полезности «+3». Всего за команду «Спартака» американец сыграл в КХЛ 126 матчей с 73 очками.
Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Сибирь» заработал 15 миллионов рублей на продаже прав на 25-летнего нападающего Никиту Шашкова в ХК «Автомобилист». Двусторонний контракт заключили с 2 декабря по 31 мая 2025 года.
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