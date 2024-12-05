Горнолыжники из Московской области покорили пьедестал турнира «Серия PRO»

Если Международный олимпийский комитет (МОК) не вернет допуск российским спортсменам по зимним видам спорта, то страна может остаться без Олимпийских игр 2026 года. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его мнению, не стоит верить существующий состав МОК хочет сделать что-то положительное для России, так как он вошел в историю, как «шайка, которая разрушила международное олимпийское движение».