Горнолыжники из Московской области покорили пьедестал турнира «Серия PRO»

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Представители Московской области Семён Ефимов и Александр Хорошилов заняли первое и второе места на профессиональных соревнованиях «Серия PRO» по горнолыжному спорту в слаломных дисциплинах, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
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