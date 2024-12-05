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Горнолыжники из Московской области покорили пьедестал турнира «Серия PRO»

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Представители Московской области Семён Ефимов и Александр Хорошилов заняли первое и второе места на профессиональных соревнованиях «Серия PRO» по горнолыжному спорту в слаломных дисциплинах, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Действующий обладатель Кубка России Семён Ефимов завоевал золотую медаль в дисциплине «слалом», показав в результат в 1 минуту 36,93 секунды.

Второй результат с отставанием в 0,17 секунды продемонстрировал ещё один спортсмен из Подмосковья — Александр Хорошилов.



Бронзовая награда досталась Никите Алёхину из Камчатского края.

Первые профессиональные соревнования «Серия PRO» по горнолыжному спорту в слаломных дисциплинах проходили с 3 по 6 декабря в городе Кировск Мурманской области.Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#турнир
#награда
#соревнования
#спортсмен
Спортсмен из Подмосковья выиграл две медали на соревнованиях по пулевой стрельбе
05 декабря 2024, 14:06

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный спортсмен Антон Аристархов завоевал две серебряные медали на Кубке России и Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
На Кубке России Антон занял второе место в дисциплине «пневматический пистолет на дистанции 10 метров». Первое место занял спортсмен из Иркутска, а третье — стрелок из Москвы.

На Всероссийских соревнованиях Аристархов стал серебряным призёром в дисциплине «малокалиберный пистолет на дистанции 50 метров». Первое место занял московский спортсмен, а третье — представитель Санкт-Петербурга.

Кубок России и Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе проходили с 30 ноября по 9 декабря 2024 года в Ижевске (Удмуртская Республика). В них приняли участие более 500 спортсменов со всей страны.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спорт
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#соревнования
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Подмосковный сноубордист Карлагачев завоевал медаль этапа Кубка России
05 декабря 2024, 14:03

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль завоевал на первом этапе Кубка России по сноуборду спортсмен из Московской области Дмитрий Карлагачев, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Представитель Московской области Дмитрий Карлагачев поднялся на третью ступень пьедестала в дисциплине «параллельный слалом-гигант» среди мужчин. Золотую медаль в этой дисциплине выиграл сноубордист из Челябинской области, а серебряную — спортсмен из Татарстана», — говорится в сообщении.
В министерстве также напомнили, что ранее Дмитрий Карлагачев завоевал бронзу этого турнира в дисциплине «параллельный слалом».

Первый этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «слалом-гигант» проводится с 3 по 6 декабря в Миассе, участие в соревнованиях принимают свыше 85 спортсменов.

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#минспорта мо
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#московская область
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Тактаров дал прогноз на бой Махачева и Царукяна
Тактаров: Царукян может превзойти Махачева только в активности
05 декабря 2024, 13:13

Фото: iStock/Artur Didyk

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился своим прогнозом на предстоящий бой Ислама Махачева и Армана Царукяна. По его словам, армянский боец может превзойти оппонента только за счет активности.
«Царукяну надо теперь доказать, что он может что-то сделать, кроме как работать языком. Явно он будет активнее, потому что у него ничего больше нет, кроме активности. Превзойти Махачева он может только в активности: нагнетать и нагнетать так, чтобы по нему не попали случайным образом, а потом не задушили», — отметил он в интервью MMA.Metaratings.ru.
Тактаров подчеркнул, что бой наверняка продлится всю дистанцию, а ее показателем станет первый раунд. По его мнению, Царукян будет активно работать в стойке, стараясь избегать борьбы, в которой он не силен.

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#борьба
#спорт
#турнир
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В Серебряных Прудах состоится спортивный турнир сотрудников силовых структур
05 декабря 2024, 13:09

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Традиционный турнир-многоборье среди сотрудников силовых структур памяти благоверного князя Александра Невского состоится в Серебряных Прудах на базе физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России С.А. Фирсова в пятницу, 6 декабря, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В программу турнира входят четыре вида состязаний: плавание, перетягивание каната, комбинированная эстафета и четырёхборье в рамках выполнения нормативов ГТО», — говорится в сообщении.
Участниками турнира станут команды Росгвардии, Мособлпожспаса, и отделения МВД по округу Серебряные Пруды.

Ранее сообщалось, что чемпион мира и Европы по боксу, победитель Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Александр Поветкин посетит турнир, посвященный 15-летию Федерации бокса и кикбоксинга Каширы.

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Олимпийская чемпионка Мельникова призналась, что вдохновлялась трагичной историей гимнастки Мухиной
Олимпийская чемпионка Мельникова: меня вдохновляла история гимнастки Мухиной
05 декабря 2024, 13:02

Фото: iStock/SeventyFour

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова призналась, что при подготовке к съемкам сериала о летних ОИ-1980 вдохновлялась трагичной историей советской гимнастки Елены Мухиной.
«У Лены Мухиной довольно трагичная история. Когда я искала в интернете материалы про советскую гимнастику, чаще всего натыкалась на нее. Мне кажется, она внесла очень большой вклад в гимнастику. Вспомнить хотя бы ее элемент «Петля Мухиной». Да и она такая утонченная, она мне просто импонировала», — поделилась спортсменка в интервью «Газете.Ru».
Девушка играет в сериале роль советской гимнастки Елены Травниной, история которой частично похожа на случившееся с Еленой Мухиной, которая незадолго до Олимпиады-1980 получила травму позвоночника, после чего ей пришлось завершить карьеру в спорте. Спортсменка до конца своих дней оказалась прикована к инвалидному креслу.

Тем временем другая олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с Metaratings.ru поделилась с российскими спортсменами советом в преддверии возможного возвращения на международные соревнования. Она призвала их быть вдвойне ответственными и даже не думать нарушать правила.
«Возвращение должно быть ярким, убедительным и без ошибок. <…> Имею в виду допинговые проблемы, которые особенно коснулись нашего выступления на Олимпиаде 2016 года, например. Допинг – это большая проблема, которую надо искоренить», — подчеркнула парламентарий.
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Названы условия для победы Царукяна над Махачевым
Вартанян: Царукяну для победы над Махачевым нужна скорость, тайминг и план боя
05 декабря 2024, 12:31

Фото: iStock/Nastco

Победитель Гран-при АСА в легком весе Эдуард Вартанян раскрыл, что нужно Арману Царукяну для победы в реванше над Исламом Махачевым, который пройдет в январе 2025 года. По его словам, бойцу нужна скорость, выверенный тайминг и план боя.
«Давно было известно о том, что Арман и Ислам подерутся 19 января за пояс, просто контракты не были подписаны. У Царукяна есть все шансы стать чемпионом. Скорость, четкий тайминг и план на бой – вот такие ключи у Армана, чтобы победить Ислама на UFC 311», — отметил Вартанян в беседе с MMA.Metaratings.ru.
Напомним, бой Махачева и Царукяна возглавит турнир UFC 311 ночью 19 января 2025 года. Бойцы сразятся за чемпионский пояс в легком весе. Они уже сходились в бою на питерском турнире в 2019 году, где Царукян проиграл по решению судейства.

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#борьба
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Стал известен фаворит в бое Двалишвили и Нурмагомедова
Борисов: у Двалишвили больше шансов в бою с Нурмагомедовым
05 декабря 2024, 12:19

Фото: iStock/maria zheleznova

Бывший чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов заявил, что в бою Умара Нурмагомедова и Мераба Двалишвили у последнего больше шансов на победу. По его словам, грузинский боец более вынослив, настойчив и обладает хорошим «прессингом».
«В бою Двалишвили – Нурмагомедов я бы не назвал однозначного фаворита, там, скорее всего, 50 на 50, и даже чуть в сторону Мераба. Двалишвили достаточно выносливый, всегда идет до конца, идет вперед, у него хороший прессинг. Борьба у него тоже на уровне. Он победил Сехудо, олимпийского чемпиона, а это достаточно для того, чтобы сказать, что у него есть борьба. <…> Умар тоже хорошо борется, но я бы отдал предпочтение Двалишвили», — поделился он в беседе с MMA.Metaratings.ru.
Борисов отметил, что и Мураб является сильным бойцом, который прошел уже 18 боев и все без поражений, со школой имени Абдулманапа Нурмагомедова.

Тем временем российский боксер Никита Зонь в интервью RT высказался о другом ожидаемом поединке — его и олимпийского чемпиона Арлена Лопеса. По словам бойца, на кубинца давит то, что против него выйдет лишь призер первенства России.
«Слушайте, понятно, что Лопес силен в любителях, но мы же не три раунда будем драться. Профессиональный бокс — совершенно другая история. Более того, думаю, это на него скорее влияет, что против олимпийского чемпиона выйдет всего лишь призер первенства России. Понимаете, да?» — поделился Зонь.
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#история
#турнир
#бокс
#борьба
#интервью
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«Сочи» планирует выкупить у «Спартака» футболиста Мелешина за 20 млн
04 декабря 2024, 21:42

Фото: iStock/FotografieLink

ФК «Сочи» планирует выкупить у московского «Спартака» нападающего Павла Мелешина. Сумма компенсации превышает 20 миллионов рублей.
Как сообщает Metaratings.ru, сочинский клуб рассчитывает воспользоваться опцией о выкупе, которая была прописана в арендном соглашении. «Спартак», в свою очередь, сохранит за собой право на обратный выкуп, правда за заметно большую сумму.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Спартак» при обмене нападающего Шэйна Принса в «Адмирал» заработал 5 миллионов рублей. . Как сообщает Metaratings.ru, клуб получил 5 миллионов рублей за переход американского и белорусского нападающего

Незадолго до этого стало известно, что хоккейный клуб «Сибирь» заработал 15 миллионов рублей на продаже прав на 25-летнего нападающего Никиту Шашкова в ХК «Автомобилист».

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Названо условие, при котором «Спартак» сможет бороться за чемпионство
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#сибирь
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В России оценили перспективы допуска к Олимпийским играм 2026 года
Васильев: Россия может остаться без Олимпийских игр 2026 года
04 декабря 2024, 21:32

Фото: iStock/AiMuse

Если Международный олимпийский комитет (МОК) не вернет допуск российским спортсменам по зимним видам спорта, то страна может остаться без Олимпийских игр 2026 года. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его мнению, не стоит верить существующий состав МОК хочет сделать что-то положительное для России, так как он вошел в историю, как «шайка, которая разрушила международное олимпийское движение».
«Если МОК действительно хочет сделать что-то позитивное, нужно вернуть сейчас российских спортсменов по зимним видам. До зимней Олимпиады 2026 года осталось совсем немного, нашим спортсменам нужно зарабатывать олимпийские лицензии, начинаются отборочные турниры. Но этого не происходит, МОК не совершает никаких реальных поступков. Так Россия может остаться и без Олимпийских игр 2026 года», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
В то же время олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, рассказывая «Газете.Ru» о съемках сериала о летних ОИ-1980, признала, что раньше спортсменки исполняли «сумасшедшие» приемы на бревне в сравнении с современной гимнастикой.
«Сейчас мы делаем упор на акробатику, а они акцентировали внимание на опасных элементах. Не представляю, как их учили!» — восхитилась чемпионка.
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#россия
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#мок
#олимпиада
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