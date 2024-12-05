Спортсмен из Подмосковья выиграл две медали на соревнованиях по пулевой стрельбе

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Подмосковный спортсмен Антон Аристархов завоевал две серебряные медали на Кубке России и Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
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