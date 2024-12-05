Подмосковный сноубордист Карлагачев завоевал медаль этапа Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Бронзовую медаль завоевал на первом этапе Кубка России по сноуборду спортсмен из Московской области Дмитрий Карлагачев, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Представитель Московской области Дмитрий Карлагачев поднялся на третью ступень пьедестала в дисциплине «параллельный слалом-гигант» среди мужчин. Золотую медаль в этой дисциплине выиграл сноубордист из Челябинской области, а серебряную — спортсмен из Татарстана», — говорится в сообщении.В министерстве также напомнили, что ранее Дмитрий Карлагачев завоевал бронзу этого турнира в дисциплине «параллельный слалом».
Первый этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «слалом-гигант» проводится с 3 по 6 декабря в Миассе, участие в соревнованиях принимают свыше 85 спортсменов.
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