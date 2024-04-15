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Регбистки клуба «ВВА-Подмосковье» взяли серебро чемпионата России

15 апреля 2024, 13:01
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Клуб «ВВА-Подмосковье» завоевал серебряные медали четвёртого тура чемпионата России по регби-7 среди женских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В финальном матче соперником подмосковного клуба стала команда ЦСКА. Игра завершилась со счетом 10:7 в пользу московского коллектива. Таким образом, серебряные медали – на счету РК «ВВА-Подмосковье». Бронзовые награды завоевали регбистки «Енисея-СТМ». Лучшим игроком клуба из Московской области признана Ирина Кривецкая», – отметили в министерстве.
Фото: пресс-служба Минспорта МО



Соревнования проходили 13 и 14 апреля в Краснодаре на стадионе «Труд».

Фото: пресс-служба Минспорта МО

По итогам четырёх туров чемпионата страны лидируют армейские спортсменки, на счету которых – 78 очков. На второй строчке – «ВВА-Подмосковье» с 72 очками. Замыкает призовую тройку «Енисей-СТМ» с 66 баллами.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Горнолыжники из Подмосковья завоевали Кубок России
15 апреля 2024, 14:01

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Абсолютную победу в общем зачёте завоевали спортсмены из Московской области по итогам финального этапа Кубка России по горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Среди женщин золото заключительного этапа Кубка России выиграла Виталина Гирина в дисциплине «слалом». В целом она завершила сезон победительницей абсолютного зачёта по итогам всех этапов Кубка страны», — говорится в сообщении.
Первое место в общем зачёте среди мужчин также осталось за представителями Московской области: победу поделили набравшие одинаковое количество баллов подмосковные горнолыжники Семён Ефимов и Александр Хорошилов.

Отмечается также, что на заключительном этапе турнира в дисциплине «слалом» Семён Ефимов завоевал золотую медаль, а Александр Хорошилов — бронзовую.

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#горные лыжи
#кубок россии
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные спортсменки завоевали медаль чемпионата России по гандболу среди глухих
15 апреля 2024, 13:19

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль чемпионата России по гандболу среди глухих спортсменов выиграла женская сборная Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Тренер сборной Подмосковья Руслан Коловский отметил, что команде впервые удалось завоевать медаль чемпионата страны.

«Это результат нашего упорного труда, дисциплины и взаимопонимания. Но это только начало, мы будем продолжать работать ещё усерднее, чтобы достичь ещё больших высот», — сказал Коловский.
В матче за третье место сборная Подмосковья обыграла команду Астраханской области со счётом 15:5. Победу на чемпионате одержали москвички, серебряная медаль досталась сборной Санкт-Петербурга.

Чемпионат России по гандболу среди глухих спортсменов проводился в спорткомплексе «Восток-Арена» в Ставрополе с 7 по 14 апреля.

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#спорт
#гандбол
#минспорта мо
#чемпионат россии
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«Чеховские медведи» завоевали бронзу Кубка России по гандболу
15 апреля 2024, 12:08

Фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов

Подмосковный клуб «Чеховские медведи» стал бронзовым призёром Кубка России по гандболу, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Чехов. «Финал четырёх» соревнований мужских команд завершился в Перми.
В матче второго дня чеховцы обыграли краснодарский «СКИФ» со счётом 41:25 (21:12). Однако главный трофей в итоге забрал московский ЦСКА, которому чеховцы уступили в полуфинале два мяча – 22:24 (10:13). В напряжённом решающем матче армейская команда сломила сопротивление «Пермских медведей» и впервые в истории выиграла Кубок России.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов

Таким образом, действующие обладатели трофея «Чеховские медведи» не сумели отстоять кубок и завершили турнир на третьем месте.
«Впереди у нас четвертьфинал чемпионата России, будем готовиться к нему. Работать есть над чем. В самых важных играх необходимо избежать ошибок, которые допустили в Перми»», – поделился планами главный тренер «медведей» Владимир Максимов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов
По итогам турнира лучшим игроком у чеховцев был признан линейный Александр Ермаков. Ему же достался и приз зрительских симпатий.

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#спорт
#гандбол
#чеховские медведи
#московская область
#подмосковье
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Представительницы Подмосковья завоевали четыре медали на первенстве России по боксу
15 апреля 2024, 11:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые и одну бронзовую медаль выиграли спортсменки из Московской области на первенстве России по боксу среди девушек 15-16 лет, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Награды высшей категории принесли в копилку Московской области юная жительница Ногинска Анна Меечко, выступавшая в весовой категории 66 килограммов, Ксения Андреева из Чехова в весовой категории 52 килограмма и Ксения Вишневская из Королёва в весовой категории 48 килограммов», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль соревнований завоевала жительница Клина Ксения Егоркина в весовой категории 70 кг. В целом по итогам первенства страны команда Московской области вошла в пятёрку лучших.

Турнир проводился в Осташкове Тверской области, участниками соревнований стали 223 спортсменки из 72 регионов.

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#бокс
#спорт
#девушка
#минспорт мо
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Подмосковные спортсменки выиграли чемпионат России по кёрлингу
15 апреля 2024, 09:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсменки выиграли чемпионат России по кёрлингу
«В финале чемпионата подмосковные спортсменки — Дарья Стексова, Александра Мельникова, Ирина Рязанова, Дарья Морозова и Анастасия Мельников — обыграли команду из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
В борьбе за серебро представительницы Санкт-Петербурга обыграли команду Краснодарского края.

Чемпионат России по кёрлингу среди женских команд проводился на спортивной арене «Айсберг», расположенной в Краснодарском крае. В министерстве также отметили, что представительница Московской области Ирина Рязанова по итогам голосования завоевала награду «За спортивное мастерство».

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#спорт
#кёрлинг
#чемпионат россии
#московская область
#подмосковье
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«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии по футболу
«Байер» разгромил «Вердер» и впервые стал чемпионом Германии по футболу
14 апреля 2024, 20:39

Фото: iStock/Rost-9D

Впервые в своей истории «Байер» из Леверкузена стал чемпионом Германии по футболу, разгромив «Вердер» в матче 29-го тура Бундеслиги.
Встреча, проходившая в Леверкузене, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Виктор Бонифасе и Гранит Джака забили по одному мячу (25-я и 60-я минуты соответственно), а Флориан Вирц оформил хет-трик (в 68-й, 83-й и 90-й минутах).

«Байер» досрочно завоевал чемпионство в сезоне-2023/24. Ранее клуб пять раз оказывался во второй позиции в Бундеслиге (в сезоны 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2001/02 и 2010/11). Набрав 79 очков, команда из Леверкузена уверенно лидирует за пять туров до завершения сезона.

Ближайшие преследователи, «Бавария» из Мюнхена и «Штутгарт», имеют по 63 очка, что исключает для них математические шансы на чемпионство в текущем сезоне. Ранее «Бавария» доминировала в Бундеслиге, выигрывая титул 11 лет подряд, начиная с сезона 2012/13.

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#клуб
#встреча
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«Балтика» установила рекорд РПЛ в XXI веке в матче с «Ахматом»
«Балтика» разгромила «Ахмат» со счётом 7:1
13 апреля 2024, 22:03

Фото: iStock/master1305

«Балтика» одержала победу над «Ахматом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч прошёл на стадионе в Грозном и завершился со счётом 7:1 в пользу гостей. У «Балтики» отличились Анхело Энрикес, Юрий Ковалёв, Виталий Лисакович, Максим Кузьмин и Алекс Фернандес, оформивший хет-трик. Единственный гол у «Ахмата» был забит Святославом Ковачёвым.

Отмечается, что первые пять голов были забиты в первом тайме. Это стало рекордом РПЛ в XXI веке. «Балтика» стала первой командой, которой удалось за первую половину игры забить сразу пять мячей.

Победа принесла калининградской команде новое место в турнирной таблице РПЛ. С последней 16-ой строчки «Балтика» поднялась на 12-ую. В их активе 20 очков. «Ахмат» с тем же количеством очков располагается на 14-ом месте.

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«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ
13 апреля 2024, 18:24

Фото: iStock/Pixfly

Московский «Спартак» проиграл «Сочи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол был забит на 76-й минуте защитником «Сочи» Яхьей Аттийят-Аллой.

В итоге, после 22 матчей в рамках РПЛ «Спартак» расположился на шестой строчке турнирной таблицы с 35 очками. Команда «Сочи» является аутсайдером РПЛ и занимает 15-е, предпоследнее, место с 18 очками. Первую строчку таблицы занимает петербургский ФК «Зенит», который набрал 44 очка.

Следующий матч «Спартака» пройдёт в Ростове-на-Дону, где команда сыграет на домашнем стадионе «Ростова». А «Сочи» отправится в Грозный на матч с «Ахматом». Оба матча состоится 21 апреля.

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#спартак
#сочи
#футбол
#рпл
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Семья подмосковных дзюдоистов Чаплыгиных получила золотые знаки ГТО на форуме «Мы вместе. Спорт»
12 апреля 2024, 20:27

Семью из Сергиева Посада наградили золотыми знаками Всероссийского комплекса ГТО на форуме «Мы вместе. Спорт». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Золотые знаки от имени министра спорта России Олега Матыцина вручили Николаю и Татьяне Чаплыгиным, а также их детям-школьникам Даниилу и Марии. Семья ведёт активный образ жизни, ежедневно занимается физкультурой и спортом, участвует в соревнованиях по дзюдо», – говорится в сообщении.
Супруги Чаплыгины успешно сдали нормативы 12-й ступени комплекса ГТО, а юные спортсмены Даниил и Мария справились с нормативами второй и третьей ступеней.

Торжественная церемония состоялась в Гостином дворе в Москве во время традиционного форума «Мы вместе. Спорт». По данным министерства, сейчас в выполнение комплекса ГТО вовлечено более 16% населения страны – более 22,5 млн россиян. Свыше 10 млн уже получили знаки отличия.

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