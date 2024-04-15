Регбистки клуба «ВВА-Подмосковье» взяли серебро чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Клуб «ВВА-Подмосковье» завоевал серебряные медали четвёртого тура чемпионата России по регби-7 среди женских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В финальном матче соперником подмосковного клуба стала команда ЦСКА. Игра завершилась со счетом 10:7 в пользу московского коллектива. Таким образом, серебряные медали – на счету РК «ВВА-Подмосковье». Бронзовые награды завоевали регбистки «Енисея-СТМ». Лучшим игроком клуба из Московской области признана Ирина Кривецкая», – отметили в министерстве.Фото: пресс-служба Минспорта МО
Соревнования проходили 13 и 14 апреля в Краснодаре на стадионе «Труд».
Фото: пресс-служба Минспорта МО
По итогам четырёх туров чемпионата страны лидируют армейские спортсменки, на счету которых – 78 очков. На второй строчке – «ВВА-Подмосковье» с 72 очками. Замыкает призовую тройку «Енисей-СТМ» с 66 баллами.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
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