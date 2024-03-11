Подмосковные конькобежцы завоевали три медали в финале Кубка России по шорт-треку

Две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области в финале Кубка России по шорт-треку, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Серебряную награду спортсменке из Подмосковья Фаиле Аймалетдиновой принёс забег на 1000 метров. Своей сопернице, представляющей Свердловскую область, она уступила только 0,07 секунды. Второе серебро Московской области принесла смешанная командная эстафета на 2000 метров. Золото в этой категории завоевала команда Краснодарского края, а третье место заняла команда Ярославской области», — говорится в сообщении.Бронзовую медаль выиграл подмосковный конькобежец Александр Шульгинов в забеге среди мужчин на 1500 метров. От спортсмена, завоевавшего в этой категории серебряную медаль, он отстал всего лишь на 0,03 секунды.
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