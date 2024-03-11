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Подмосковные конькобежцы завоевали три медали в финале Кубка России по шорт-треку

11 марта 2024, 13:39

Две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области в финале Кубка России по шорт-треку, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Серебряную награду спортсменке из Подмосковья Фаиле Аймалетдиновой принёс забег на 1000 метров. Своей сопернице, представляющей Свердловскую область, она уступила только 0,07 секунды. Второе серебро Московской области принесла смешанная командная эстафета на 2000 метров. Золото в этой категории завоевала команда Краснодарского края, а третье место заняла команда Ярославской области», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль выиграл подмосковный конькобежец Александр Шульгинов в забеге среди мужчин на 1500 метров. От спортсмена, завоевавшего в этой категории серебряную медаль, он отстал всего лишь на 0,03 секунды.


Соревнования проводились в Уфе с 8 по 10 марта.

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#спорт
#конькобежный спорт
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В Красногорске прошел хоккейный турнир памяти Евгения Папугина
11 марта 2024, 12:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В Красногорске провели турнир памяти выдающегося хоккеиста Евгения Папугина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Соревнования прошли 8 марта, в День рождения русского хоккея.

В них приняли участие восемь команд из Москвы и Подмосковья.

«В этот день на стадионе «Зоркий» состоялся традиционный турнир памяти Евгения Михайловича Папугина — выдающегося мастера мирового хоккея с мячом, одного из ведущих игроков «Динамо» и «Зоркого» на протяжении многих лет. Евгений Михайлович был капитаном «Зоркого» с 1969—1973 и сборной СССР на чемпионате мира — 1965. Вошел в список лучших игроков сборной СССР/России за 40 лет участия в чемпионатах мира», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что по итогам игр весь пьедестал заняли команды из Красногорска. Также в рамках мероприятия наградили ветеранов команды мастеров благодарственными письмами за вклад в развитие спорта на территории городского округа.

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#красногорск
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В Дмитрове прошел финальный матч сезона по хоккею «Выходи во двор»
11 марта 2024, 09:53

В финале сезона Легенды хоккея сыграли вничью с жителями Дмитрова. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В финальном матче встретились сборная Дмитровского городского округа и команда звезд в составе шестикратного чемпиона мира Василия Первухина, восьмикратного чемпиона СССР Вячеслава Анисина, чемпиона мира и Европы Владимира Зубкова, чемпиона СССР Игоря Мишукова, обладателя Кубка Гагарина Алексея Терещенко,трехкратного чемпион мира Дмитрия Калинина, а также двукратные обладатели Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин и Сергей Коньков.

«За три года существования проекта мы увидели уже более 30 невероятно увлекательных и напряженных матчей. Проект «Выходи во двор», который появился и продолжается благодаря инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, стал уже историческим событием.Также мы видим с каким энтузиазмом к хоккею приобщаются взрослые — появляются команды, готовые составить конкуренцию Легендам на льду. Сегодня состоится финальный матч третьего зимнего сезона, а уже в конце весны встретимся на полях с Легендами футбола», — поделился министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

Стоит отметить, что игра завершилась со счетом 5:5.

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Тренер «Спартака» отказался отвечать на вопрос о своей отставке
Тренер «Спартака» Абаскаль отказался отвечать на вопросы о своей отставке
10 марта 2024, 23:13

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал игру своей команды в матче с «Факелом», сообщает Матч ТВ.
В рамках послематчевой пресс-конференции у испанского тренера спросили, сыграл бы «Спартак» лучше без него на поле.

«Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас», – ответил Абаскаль.

После этого он ушел, не ответив на вопрос «Ваш брак со "Спартаком" дал трещину?».

10 марта «Спартак» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги проиграл «Факелу». Матч завершился со счетом 0:2. Московский клуб набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне 2022/2023 команда под руководством испанского тренера стала бронзовым призером чемпионата России.

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#футбол
#спорт
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Пресс-служба Дани Алвеса опровергла слухи о смерти футболиста
Championat.com: Представители Дани Алвеса заявили, что футболист не умирал
10 марта 2024, 04:21

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Пресс-служба бразильского футболиста Дани Алвеса опровергла слухи о том, что спортсмен свёл счёты с жизнью. Об этом сообщил журналист TNT Sports и Radio Itatiaia Марсело Бехлер. Ранее о якобы смерти Алвеса рассказал малоизвестный репортёр по имени Пауло Альбукерке. • Бразильский журналист TNT Sports и Radio Itatiaia сообщил об этом.
Ранее экс-игрок испанской «Барселоны» и один из двух самых титулованных (наряду с аргентинцем Лео Месси) футболистов в истории получил 4,5 года по делу об изнасиловании в ночном клубе.

В 2022 году в полицию Барселоны обратилась девушка, заявившая, что отдыхала в ночном клубе, где познакомилась с Дани Алвесом. Он заманил её в туалет, где повалил на пол, заставил удовлетворить его орально, а затем изнасиловал.

Сперва Алвес отрицал интимную близость с этой девушкой, однако, потом признался, что секс между ними действительно был, но произошёл он по обоюдному согласию. Адвокат футболист заявил, что обвиняемый изменял показания в попытках скрыть измену от жены.

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#футбол
#спортсмены
#смерть
#бразилия
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«Зенит» после гостевой победы 4:1 над «Уралом» возглавил турнирную таблицу РПЛ
09 марта 2024, 18:42

Фото: istockphoto/Rost-9D

Санкт-Петербургский «Зенит» в Екатеринбурге обыграл со счётом 4:1 местный клуб «Урал». После этой победы команда с берегов Невы вышла на первое место в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).
В прошлом туре лидировавший после зимней паузы «Краснодар» потерял очки, сыграв вничью с «Рубином». Но отстававший на два очка «Зенит» не воспользовался шансом догнать соперника, также разойдясь миром с московским «Спартаком». Вчера бывший лидер турнира и вовсе проиграл 1:2 «Ростову». На этот раз клуб из Петербурга не простил «Краснодару» осечки. Обыграв «Урал», «Зенит» единолично возглавил турнирную таблицу, обойдя «быков» на одно очко.

Ф первом тайме матча в Екатеринбурге счёт открыл капитан зенитовцев Дуглас Сантос, замкнув подачу с углового. Интересно, что за всё время выступления за «Зенит» бразильский защитник до нынешнего сезона ни разу не забивал головой. В этом году на его счету два забитых мяча, и оба он отправил в ворота соперников «со второго этажа». Во втором тайме Мостовой, Кассьера и Сергеев довели счёт до разгромного. В добавленное время один мяч отыграл Эрик Бикфалви.

«Зенит» набрал 40 очков и возглавил турнирную таблицу. «Краснодар» отстаёт на одно очко. На третьем месте идёт московское «Динамо», на счету которого 35 очков и игра с «Ахматом» в этом туре. После его завершения командам останется провести по восемь матчей.

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#урал
#краснодар
#футбол
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На спартакиаде 17 лыжниц были госпитализированы после массового завала
08 марта 2024, 23:20

Фото: РИА Новости/ Андрей Варенков

Семнадцать спортсменок были госпитализированы из-за массового завала во время гонки на 10 км в рамках XII Зимней спартакиады учащихся в Краснодарском крае, рассказала «Спорт-Экспрессу» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Инцидент произошел из-за плохой видимости.
Спортсменки получили разные травмы, одна лыжница до сих пор остается в детской больнице. По крайней мере одна лыжница сломала руку.

Лыжный масс-старт проходил 8 марта в рамках спартакиады в селе Эстосадок (Адлерский район Сочи) в сложных погодных условиях. Мужской масс-старт на 15 км, который также должен был пройти в этот день, отменили.

В Минспорте пообещали изучить обстоятельства произошедшего и принять соответствующие меры. В прокуратуре Адлерского района Сочи так же сообщили, что проведут проверку по факту инцидента.

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#сочи
#травмы
#меры
#лыжи
#спортсмены
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Губерниев назвал Вяльбе преступницей после госпитализации лыжниц со Спартакиады
08 марта 2024, 17:26

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём Telegram-канале эмоционально отреагировал на массовый завал лыжниц на Спартакиаде учащихся в Сочи.
Он заявил, что люди, принявшие решение проводить гонки в неподходящих погодных условиях, – преступники. Он уточнил, что имеет в вижу работников Минспорта, рейс-директора Игоря Беломестнова и главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

Губерниев подчеркнул, что они все должны ответить перед законом.

Ранее в этот день сообщалось, что 15 лыжниц не пришли к финишу в ходе гонки на дистанции 10 километров. Из-за неблагоприятных погодных условий произошёл массовый завал, в результате которого лыжницы начали падать друг на друга. Девять спортсменок были госпитализированы с ушибами и переломами.

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МОК обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже

Карлос Сайнс пропустит Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» из-за аппендицита
#спорт
#лыжи
#госпитализация
#травмы
#спортсмены
#преступление
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МОК обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
08 марта 2024, 17:13

Фото: iStock/Daniel Bartus

Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит участие российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава координационной комиссии Игр в Париже, член МОК Оливье Бекерс-Вьежан.
Он подчеркнул, что в настоящее время официальное решение по данному вопросу ещё не принято.

Участие спортсменов из России и Белоруссии в церемонии открытия будет обсуждаться на исполкоме МОК, который состоится 19-20 марта в швейцарской Лозанне.

6 марта стало известно, что российских спортсменов не допустили до участия в церемонии открытия Летних Паралимпийских игр в Париже.

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#олимпиада
#париж
#церемония
#спортсмены
#россия
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ЦСКА победили «Крылья Советов» в Самаре со счётом 2:0
08 марта 2024, 16:45

Фото: iStock/gorodenkoff

8 марта состоялся матч между московским ЦСКА и «Крыльями Советов» на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, пишет РИА «Новости». ЦСКА обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:0
Футбольный поединок стал настоящим триумфом для бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши, который был признан лучшим игроком матча. Виллиан отметился двумя голами, забитыми на 9-й и 49-й минуте встречи.

Эта победа значительно повлияла на турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Подопечные Владимира Федотова набрали 32 очка и поднялись на четвёртую строчку, демонстрируя свою силу и амбиции. Игорь Осинькин и его команда «Крылья Советов» остаются на восьмом месте с 29 баллами в активе.

Матч стал ещё одним подтверждением таланта и мастерства Виллиана Роши. Бразильский защитник привнес в игру своей команды не только надёжность в обороне, но и опасность в атаке. Его два гола стали решающим фактором в исходе матча, и он заслуженно получил награду лучшего игрока.

Вильян Роша является одним из ключевых игроков ЦСКА, и его вклад в успех команды становится все более значимым.

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#самарская область
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