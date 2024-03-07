Подмосковные тхэквондисты завоевали награды международного турнира в Болгарии

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области на международных отборочных соревнованиях на чемпионат Европы по тхэквондо «Bulgaria open 2024», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золото завоевал представитель Подмосковья Идар Багов, который соревновался в весовой категории до 58 кг. В борьбе за первое место он победил греческого борца Константиноса Димитрополоуса. Третье место поделили представитель Швеции Ёзеф Алами и серб Урос Беланович», — говорится в сообщении.Бронзовую медаль выиграла Милана Бекулова. Подмосковная спортсменка выступала в категории до 46 кг. Золотой медалисткой в этой категории стала Зара Аброу, серебро завоевала София Грасия Маркина.
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