Во Всероссийском турнире по самбо в Домодедове приняли участие более 460 спортсменов

Фото: Н. Надточая
Всероссийский турнир по самбо, посвящённый 100-летию прокуратуры Московской области, провели в Домодедово, участниками соревнований стали более 460 спортсменов, передаёт корреспондент.
Самбистов поприветствовал глава городского округа Михаил Ежокин. Он также поблагодарил всех, кто помог с организацией турнира.
В свою очередь, президент Федерации самбо городского округа Домодедово Натиг Алиев рассказал, что финалисты домодедовского турнира смогут принять участие в первенстве России.
Турнир состоялся в рамках проекта партии «Единая Россия» «Zа самбо».
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В свою очередь, президент Федерации самбо городского округа Домодедово Натиг Алиев рассказал, что финалисты домодедовского турнира смогут принять участие в первенстве России.
«Поэтому на турнир съезжается большая часть регионов страны», — подчеркнул Алиев.
Турнир состоялся в рамках проекта партии «Единая Россия» «Zа самбо».
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Лев Каштанов