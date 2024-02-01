В Подмосковье состоится матч между сборными по гандболу России и Белоруссии

Один из представителей коллегии Cпортивного арбитражного суда (CAS), которая принимала решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, не был согласен с итоговым вердиктом о её четырёхлетней дисквалификации. Об этом сообщает британское издание The Times.