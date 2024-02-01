В Подмосковье состоится матч между сборными по гандболу России и Белоруссии

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Товарищеский матч сборной России по гандболу со спортсменами из Белоруссии состоится в подмосковном Чехове 17 марта, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Игра в Чехове станет третьей и финальной в суперсерии товарищеских матчей со сборной Белоруссии. Первую игру в серии проведут в Казани 13 марта, вторую — в Москве 15 марта», — отмечается в сообщении.Встреча пройдёт во дворце спорта «Олимпийский» имени В.С. Максимова. О том, какие игроки войдут в сборную России, станет известно в конце февраля.
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