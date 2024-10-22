Горшков объяснил цели «Зенита» в вопросе получения Сантосом гражданства РФ

Дуглас Сантос (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков заявил, что цели «Зенита» в вопросе получения бразильским футболистом Дугласом Сантосом гражданства РФ состоит в том, чтобы для клуба спортсмен больше не считался легионером.
«Главное для «Зенита» — теперь капитан не будет считаться легионером. Но парадокс: даже некоторые болельщики «Зенита» могут не принять такой ход. Россиян на поле в матчах Премьер-лиги и так выходит два-три человека. А теперь одно из их мест займёт уроженец Бразилии Дуглас. Простых любителей футбола это не радует. О собственных воспитанниках речь вообще не идёт», — высказался в беседе с RT Горшков.
А бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отметила, что не видит смысла в приглашении Сантоса в сборную России.
«Думаю, сейчас нет никакого смысла в приглашении Дугласа Сантоса в сборную России. Зачем? Мы сейчас играем только товарищеские матчи, турниров никаких нет. Мне кажется, этого не произойдёт», — отметила в беседе с «РБ Спорт» Смородская.
Ранее заслуженный тренер России Алексей Стрепетов высказал мнение о том, что бразильский футболист Дуглас Сантос заслуживает получения российского гражданства.
Читайте также:
Стрепетов: Сантос заслуживает получения гражданства РФ
В футбольной сборной России может появиться бразилец
Карпов: капитан «Зенита» Сантос может получить гражданство России
Мелисса Тимофеева