В футбольной сборной России может появиться бразилец

Дуглас Сантос (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство. Теперь он имеет право выступать за футбольную сборную России.
Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина, размещённый на официальном портале правовой информации. Несмотря на то, что футболист ранее играл за сборную Бразилии, с которой стал олимпийским чемпионом в 2016 году, он может сменить спортивное гражданство и больше не считаться легионером.
Как объяснили спортивные юристы из компании SILA, у Международной федерации футбола (FIFA) есть определённая отсечка — 2020 год. При получении нового гражданства матчи, сыгранные футболистом за сборную родной страны до этой даты, не учитываются. Таким образом, Дуглас Сантос может выступать за сборную России, если главный тренер команды Валерий Карпин захочет его пригласить.
Сантос играет за «Зенит» с лета 2019 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. В составе «сине-бело-голубых» левый защитник стал пятикратным чемпионом России, два раза становился обладателем Кубка России и пять раз — Суперкубка. В последние годы он выводит команду на поле в качестве капитана.
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Как объяснили спортивные юристы из компании SILA, у Международной федерации футбола (FIFA) есть определённая отсечка — 2020 год. При получении нового гражданства матчи, сыгранные футболистом за сборную родной страны до этой даты, не учитываются. Таким образом, Дуглас Сантос может выступать за сборную России, если главный тренер команды Валерий Карпин захочет его пригласить.
Сантос играет за «Зенит» с лета 2019 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. В составе «сине-бело-голубых» левый защитник стал пятикратным чемпионом России, два раза становился обладателем Кубка России и пять раз — Суперкубка. В последние годы он выводит команду на поле в качестве капитана.
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Александр Бойцов