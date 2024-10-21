Стрепетов: Сантос заслуживает получения гражданства РФ

Более 350 участников со всей страны в возрасте от 12 до 16 лет съехались на Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою «Памяти Воинов» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе региональной общественной организации «Спортивный клуб «ТИТАН» из Красногорска, который выступил одним из организаторов турнира.