Стрепетов: Сантос заслуживает получения гражданства РФ

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Заслуженный тренер России Алексей Стрепетов высказал мнение о том, что бразильский футболист Дуглас Сантос заслуживает получения российского гражданства.
«Бразилец не только футболист высокого уровня, который способен великолепно сыграть и на фланге обороны, и в средней линии. Дуглас Сантос – настоящий капитан «Зенита», в каждом матче играет с полной отдачей, к нему никогда нет претензий. Поэтому если он сам выразил желание стать гражданином России, то я поддерживаю эту инициативу. Он заслуживает российского гражданства», — пояснил в беседе с «Петербургский дневник» Стрепетов.
Он добавил, что спортсмен даже после завершения карьеры игрока способен будет приносить пользу петербургскому клубу в качестве, например, тренера, если останется там.
А вот центральный полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев может рассмотреть вариант ухода из клуба в зимнее трансферное окно. Как сообщает Metaratings.ru, виной тому недовольство спортсмена по поводу количества его игрового времени в команде. По данным издания, сам клуб продавать спортсмена не имеет желания, но возможен вариант аренды.
Ранее сообщалось, что бразильский капитан петербургского ФК «Зенит» Дуглас Сантос может получить гражданство России.
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