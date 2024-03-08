МОК обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже

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Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит участие российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом в беседе с журналистами сообщил глава координационной комиссии Игр в Париже, член МОК Оливье Бекерс-Вьежан.
Он подчеркнул, что в настоящее время официальное решение по данному вопросу ещё не принято.
Участие спортсменов из России и Белоруссии в церемонии открытия будет обсуждаться на исполкоме МОК, который состоится 19-20 марта в швейцарской Лозанне.
6 марта стало известно, что российских спортсменов не допустили до участия в церемонии открытия Летних Паралимпийских игр в Париже.
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Участие спортсменов из России и Белоруссии в церемонии открытия будет обсуждаться на исполкоме МОК, который состоится 19-20 марта в швейцарской Лозанне.
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Анастасия Чинкова