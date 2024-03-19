В МОК заявили, что спортсмены не ответственны за действия своего правительства

Фото: iStock/Pablo Utrilla
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал сообщения о возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 года в Париже российскими спортсменами. Об этом сообщает издание Le Monde.
Вместе с тем, Бах отметил, что спортсмены не могут нести ответственность за действия правительства своей страны. Если они оказывают поддержку его политике, то попадают под санкции. Если же нет – они имеют равные права со спортсменами из других государств.
Читайте также:
Российские гимнасты не попадут на Олимпийские игры-2024
МОК обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
Винер: Российские спортсмены не вернутся в Олимпийские игры без флага
Анастасия Чинкова