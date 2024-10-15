Сушинский озвучил причины неудач «Авангарда»

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказал мнение о том, что сборная Казахстана не может одержать победу в Лиге наций, так как находится в стадии перестройки из-за перехода к новым требованиям тренера команды Станислава Черчесова.