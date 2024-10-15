Сушинский озвучил причины неудач «Авангарда»

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Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал результаты клуба, отметив, что основная причина неудач команды кроется в психологии игроков.
Напомним, «Авангард» после 16 матчей в чемпионате КХЛ набрал 13 очков, заняв десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Ранее капитан «Трактора» Владимир Ткачёв высказывался о старте клуба в регулярном сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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«Основная причина неудач – психология. Состав хороший, тренерский штаб классный, так что все еще придёт. Команда выиграет пару матчей, тогда все вернётся на свои места. По самоотдаче нет ни к кому претензий. Просто у кого-то иногда не получается игра», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Сушинский.
Ранее капитан «Трактора» Владимир Ткачёв высказывался о старте клуба в регулярном сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Мелисса Тимофеева