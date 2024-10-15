Губерниев выразил надежду на то, что Казахстан ещё заиграет

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал игру сборной Казахстана под руководством тренера Станислава Черчесова и выразил надежду на то, что команда ещё разыграется.
Напомним, из шести матчей, проведённой сборной Казахстана, команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью.
Ранее бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказал мнение о том, что сборная Казахстана не может одержать победу в Лиге наций, так как находится в стадии перестройки из-за перехода к новым требованиям тренера команды Станислава Черчесова.
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«Уволить Черчесова всегда успеют, но я надеюсь, что ближе к отборочным матчам Казахстан заиграет. Ему сложно, через всё надо пройти, поэтому он держит удар. Ему не позавидуешь. Понятно, что он там чужой, но я искренне переживаю за него. Потенциал, чтобы заиграть, у команды есть», – поделился в беседе с Metaratings.ru Губерниев.
Ранее бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказал мнение о том, что сборная Казахстана не может одержать победу в Лиге наций, так как находится в стадии перестройки из-за перехода к новым требованиям тренера команды Станислава Черчесова.
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Мелисса Тимофеева