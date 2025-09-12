Гранат: Карпина или Станковича не уволят после матча «Динамо» – «Спартак»

12 сентября 2025, 11:22

Фото: iStock/Pixfly

По словам экс-игрока сборной России Владимира Граната главных тренеров «Динамо» и «Спартака» не должны уволить после очной встречи команд. Первый клуб возглавляет Валерий Карпин, а второй Деян Станкович.





Напомним, что матч «Динамо» – «Спартак» состоится в рамках восьмого тура Российской Премьер-Лиги 13 сентября. Игра пройдет на «ВТБ Арене», являющейся домашней для «Бело-голубых». На данный момент команда Карпина находится на девятом месте в турнирной таблице с восемью очками. «Спартак» набрал 11 баллов и расположился на шестой позиции.





«Сборники и в одной, и в другой команде уезжали, вернутся в разных кондициях. «Динамо» — чуть больший фаворит, так как они играют дома. Не думаю, что по итогам этой встречи кто-то из главных тренеров останется без работы. Не такой большой срок прошёл с начала чемпионата, чтобы кардинально что-то менять», — поделился Гранат с Metaratings.ru.