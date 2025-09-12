«Аль-Вахда» сделал предложение по аренде Гуарирапы с правом выкупа
Клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ предложил «Сочи» взять в аренду нападающего Сауля Гуарирапу с правом последующего выкупа.
Как стало известно «Metaratings.ru», арабская сторона готова заплатить 550 тысяч евро за аренду форварда и установить стоимость полного трансфера в 4 миллиона евро.
Напомним, что Гуарирапа перешёл в «Сочи» в январе 2024 года. За это время 22-летний игрок забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи в 26 матчах. Текущая рыночная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро. Следует отметить, что кроме «Аль-Вахды» интерес к Гуарирапе проявляли кипрский «Пафос» и саудовский «Аль-Наср».
