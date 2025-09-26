Гранат считает, что «Спартаку» ещё далеко до борьбы за чемпионство
Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат поделился мнением о текущем выступлении «красно-белых» в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) и перспективах команды.
В интервью Metaratings.ru он отметил, что несмотря на улучшения в игре, до реальной борьбы за первое место «Спартаку» пока далеко.
«Команда продолжает штормить, но как только «Спартак» начинает побеждать, болельщики сразу заговорят о борьбе за первое место. На деле до этого пока очень далеко. Игра улучшается, но не настолько, чтобы ситуация кардинально поменялась в ближайшее время», — подчеркнул Гранат.После девяти туров «Спартак» занимает шестое место в таблице, уступая лидирующему «Краснодару» четыре очка. 28 сентября «красно-белые» встретятся с «Пари НН» на стадионе «Открытие Арена». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.