Гребцы из Подмосковья завоевали медали Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одну золотую и три серебряные медали завоевали спортсменки из Московской области на Кубке России по гребному спорту, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала поднялась женская подмосковная восьмёрка по итогам заплыва на 2000 метров. В «золотую» команду вошли Екатерина Костюхина, Ирина Ульянова, Мария Жовнер, Елизавета Литвиненко, Анна Кореневская, Виктория Соловьева, Александра Брысина и Софья Иванова», — говорится в сообщении.Серебро выиграли Екатерина Костюхина и Ольга Иноземцева в соревновании парных двоек на 2000 метров, Оксана Ганичева и Анна Кореневская в гонках двоек без рулевого на 2000 метров, а также Мария Жовнер в гонке одиночек на 2000 метров.
Кубок Росси по гребному спорту проводится в Казани, он стартовал 4 и завершится 8 июля.
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