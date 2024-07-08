Подмосковные дзюдоисты завоевали три медали на международных соревнованиях

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Золотую, серебряную и бронзовую медали выиграли спортсмены из Московской области на международных соревнованиях среди мужчин и женщин по дзюдо в Казахстане, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотую медаль завоевала подмосковная дзюдоистка Дарья Захарова, выступавшая в категории 52 килограмма среди женщин. Серебро в этой категории досталось спортсменке из Монголии, а бронза — представительницам Узбекистана», — говорится в сообщении.Серебряную медаль в актив Московской области записал Арсен Кадзаев, соревновавшийся в весовой категории более 100 килограммов. А бронзовую медаль завоевал представитель Подмосковья Ролан Кунжиев в весовой категории 90 килограммов.
Международные соревнования по дзюдо Юниорский Кубок Азии проводились в городе Алма-Ата, участие в нём принимали спортсмены не старше 21 года.
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