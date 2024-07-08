Подмосковная команда победила на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту

Фото: ГУ МЧС по МО
Пять золотых и одну серебряную медаль завоевали представители Московской области на соревнования главных управлений МЧС России по ЦФО на Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта России в 2024 году, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Первые места завоевала подмосковная команда девушек в «Пожарной эстафете» и «Боевом развёртывании», в этих же дисциплинах золото выиграла команда юношей Московской области. Кроме того, первыми в соревновании по «Пожарной эстафете» стала подмосковная команда мужчин», — говорится в сообщении.Серебряную медаль представители Подмосковья завоевали в категории «Боевое развёртывание» среди мужчин.
По итогам турнира Московская область заняла первое место в общекомандном зачёте. Всего в соревнованиях принимали участие свыше 400 спортсменов.
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Лев Каштанов