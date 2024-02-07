В Балашихе провели баскетбольные матчи на обновлённом стадионе «Труд»

Представители Подмосковья завоевали четыре медали на Всероссийских соревнованиях по спортивному метанию ножа «Турнир памяти И.М. Антипиной». У команды региона по итогам турнира – золото, два серебра и бронза. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.