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В Балашихе провели баскетбольные матчи на обновлённом стадионе «Труд»

07 февраля 2024, 10:01
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Лучшие баскетболисты Балашихинской школьной лиги сыграли на обновлённом стадионе «Труд». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Соревнованиях приняли участие по четыре команды мальчиков и девочек из Земской и Салтыковской гимназий, школ № 4, 7, 22, 26, 30 и других образовательных учреждений округа.

«Между собой дети играли по групповому этапу, то есть всего за «матч звёзд» прошло шесть игр. Также до начала матча игроки соревновались в эстафетах и конкурсах на скорость, самый красивый, дальний и трëх очковый броски. Для детей очень важно проведение таких мероприятий, и я надеюсь, что именно благодаря им всё больше школьников будут заниматься спортом», — поделился координатор проекта Балашихинской школьной лиги Дмитрий Кузнецов.


Стоит отметить, что «Балашихинская школьная лига» является пилотным подмосковным проектом, который направлен на привлечение подрастающего поколения к регулярным занятиям спортом.

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Подмосковные спортсмены привезли четыре медали с Всероссийских соревнований по метанию ножа
07 февраля 2024, 10:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Подмосковья завоевали четыре медали на Всероссийских соревнованиях по спортивному метанию ножа «Турнир памяти И.М. Антипиной». У команды региона по итогам турнира – золото, два серебра и бронза. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Варвара Солдаткина из города Пушкино заняла первое место на дистанции 3 м среди женщин. Андрей Булышкин из Подольска стал серебряным призером на той же дистанции среди мальчиков 12-13 лет. Ещё одной серебряной медалью копилку команды пополнила Александра Колесникова из Пушкина на дистанции 5 м среди девушек 16-17 лет. Бронза – у Руслана Багаутдинова из Орехово-Зуева на дистанции 3 м среди юношей 14-15 лет», – уточнили в министерстве.
Соревнования прошли в Москве и были посвящены памяти бывшего президента Федерации спортивного метания ножа города Москвы Антипиной. В них участвовали более 120 спортсменов из разных регионов России.

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Подмосковные спортсмены передали олимпийские медали Сочи на Аллею Славы ВДНХ
06 февраля 2024, 22:48

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Олимпийский чемпион, депутат Мособлдумы Александр Легков передал золотую медаль зимних Игр в Сочи для экспозиции на Аллее Славы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Экспозиция, посвящённая 10-летнему юбилею зимней Олимпиады в Сочи, открылась в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
«Сегодня мы чествуем наших чемпионов, которые подарили нам гордость и радость побед 10 лет назад. Мы видим, как развивается инфраструктура и города Сочи, и всей страны. Создаются спортивные объекты, устанавливаются новые рекорды. Мы благодарим победителей и призёров за их усилия, за веру, за мастерство и за преданность Родине. И пусть наш гимн продолжает звучать в честь наших побед!» – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Вместе с Легковым свои медали в именных стелах разместили фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, биатлонисты Алексей Волков и Дмитрий Малышко.
«Пускай в нашей стране будет ещё больше чемпионов, которые принесут ещё больше побед», – сказал на открытии экспозиции Легков.
XXII зимние Олимпийские игры проходили в Сочи с 7 февраля по 23 февраля 2014 года.

Аллея славы начала работу на ВДНХ 6 декабря прошлого года. Выставка, посвящённая российским спортсменам и их достижениям на мировой арене, была создана обществом «Знание». Помимо портретов и информации о спортсменах, на стеле представлены их медали. Всего было открыто семь площадок, посвященных достижениям российских спортсменов.

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#минспорт мо
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Мостовой сравнил Джикию с Абаскалем
06 февраля 2024, 18:14

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сравнил футболиста Георгия Джикию и тренера Гильермо Абаскаль, отметив, что первый важнее для «Спартака», чем второй.
«Для «Спартака» Джикия намного важнее Абаскаля. Георгий много лет играл в команде, был одним из главных действующих лиц, капитаном, завоевал чемпионство. А Абаскаль приехал — уехал, как и многие другие иностранные тренеры в истории «Спартака». В любом случае, даже если Джикия не продлит контракт со «Спартаком», у него всё будет хорошо. Без клуба такой игрок не останется. А «Спартак» потеряет лидера команды», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Ранее бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков высказал мнение о том, что аренда защитника «Спартака» Георгия Джикии в команду стала лучшим вариантом для спортсмена.

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#спорт
#спартак
#футболист
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В турнире по кэндо в Подмосковье приняли участие более 50 юных спортсменов
06 февраля 2024, 17:48

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 50 спортсменов в возрасте от семи до 17 лет приняли участие в первом региональном этапе турнира по кэндо на Кубок Золотого кольца. Соревнования проводились в Егорьевске, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Главный смысл проводимых состязаний — формирование духа единства между командами в Московской области и Федерации в целом», — отметил председатель подмосковной Федерации кэндо Алексей Аверьянов.
Участники турнира представляли Московскую область, Москву, Казань и Иваново. Наибольшее число наград завоевали спортсмены из Егорьевска и из столицы.

Кэндо («путь меча») — вид спорта, пришедший из Японии, он представляет собой фехтование на бамбуковых мечах.

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#спорт
#егорьевск
#турнир
#подмосковье
#московская область
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Футболист Дьяков назвал «Ростов» лучшим вариантом для Джикии
06 февраля 2024, 17:36

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков высказал мнение о том, что аренда защитника «Спартака» Георгия Джикии в команду стала лучшим вариантом для спортсмена.
«Думаю, что вариант с «Ростовом» был самым лучшим. Во-первых, он будет играть. Во-вторых, с Карпиным он знаком по сборной. Опять же Карпин — главный тренер национальной команды. Есть игровая практика в клубе — получаешь вызов в сборную. Без игровой практики в «Спартаке» — о сборной можно забыть. Для меня вариант с «Ростовом» — идеальный. Для самого «Ростова» этот вариант хороший», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Дьяков.

Отмечается, что в этом сезоне спортсмен уже провёл девять матчей.

Ранее бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков усомнился в информации о возможном переходе голкипера Ильи Помазуна в «Спартак».

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#спорт
#спартак
#спортсмен
#футболист
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Подмосковные пловцы выиграли 10 медалей на Кубку России по прыжкам в воду
06 февраля 2024, 16:06

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены завоевали десять медалей на Кубке России по прыжкам в воду. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по прыжкам в воду провели в Саратове с 30 января по 4 февраля.

По итогам соревнований Московская область завоевала четыре золотые, три серебряные и бронзовые медали.

«Призёр чемпионатов Европы и мира Александр Бондарь стал первым в синхронных прыжках с вышки высотой 10 метров и бронзу одиночных прыжков с десятиметровой вышки. Золото также завоевала Кристина Ильиных в одиночных прыжках с метрового трамплина. Кроме этого, Елизавета Кузина награду высшего достоинства в синхронных и одиночных прыжках с трамплина высотой три метра», — поделились в министерстве.

Помимо этого, Виктория Казанцева и Спартак Гаркуша заняли второе место в смешанных синхронных прыжках с вышки высотой десять метров. В паре с представительницей Москвы Виктория выиграла еще одно серебро в копилку команды.

Стоит отметить, что бронзу в одиночных прыжках с десятиметровой вышки также завоевала Виктория Казанцева.

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#московская область
#медали
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#приз
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В Подмосковье открылась регистрация на лыжные гонки на Кубок Александра Большунова
06 февраля 2024, 13:43

Фото: Фотобанк МО/Владислав Башкиров

Регистрация на Кубок трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова по лыжным гонкам открылась во вторник 6 февраля, соревнование состоится 20 февраля в деревне Головино городского округа Истра, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На турнире свои силы проверят юные лыжники. Возраст участников — до 18 лет. Для шести возрастных категорий подготовят пять различных дистанций от 500 метров до пяти километров», — отмечается в сообщении.
Участие в гонке бесплатное, количество мест ограничено. Зарегистрироваться на гонку можно онлайн — по ссылке.

Победители получат награды и призы из рук знаменитого лыжника — олимпийского чемпиона, чемпиона мира и обладателя Кубка мира Александра Большунова.

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#лыжи
#гонки
#истра
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Звезда хоккейного «Вашингтона» Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам
06 февраля 2024, 10:27

Российский хоккеист Евгений Кузнецов, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» пройдёт специальную программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 31-летний партнёр Александра Овечкина выбыл из игры на неопределённый срок.
Накануне звёздный российский нападающий пропустил тренировку своей команды. После этого НХЛ в своей социальной сети X (бывший Twitter) опубликовала сообщение о том, что Кузнецов присоединился к мероприятиям программы и вернётся в клуб только после того, как её администраторы допустят спортсмена к соревнованиям на льду.

Данная программа предназначена для помощи игрокам НХЛ в избавлении от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем. Кузнецов станет уже вторым российским игроком НХЛ после Валерия Ничушкина из «Колорадо Эвеланш», который в данный момент проходит указанную реабилитацию.

Уроженец Челябинска Евгений Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012 и 2014 года), обладателем Кубка Стэнли (2018 год), а также победителем молодёжного чемпионата мира (2011 год), умопомрачительный финал которого против сборной Канады болельщики пересматривают до сих пор.

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В Подмосковье прошли соревнования по лыжным гонкам «Крещенские морозы»
06 февраля 2024, 09:59

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Свыше 800 юных спортсменов приняли участие в «Крещенских морозах». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проводились на базе лыжного стадиона «Зоркий» в городском округе Красногорск.

В гонке приняли участие воспитанники спортивных школ в возрасте от 8 до 14 лет из Красногорска, Дубны, Подольска, Одинцова и Химок.

«Соревнования по лыжным гонкам «Крещенские морозы» имени прославленного тренера Сергея Веселова проводятся более 20 лет на лыжном стадионе «Зоркий». Организатором соревнований традиционно выступает управление по физической культуре и спорту администрации городского округа Красногорск совместно с федерацией лыжных гонок Московской области», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что второй этап гонок состоится на лыжном стадионе «Зоркий» 11 февраля среди дошкольников.

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