В Балашихе провели баскетбольные матчи на обновлённом стадионе «Труд»

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Лучшие баскетболисты Балашихинской школьной лиги сыграли на обновлённом стадионе «Труд». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Соревнованиях приняли участие по четыре команды мальчиков и девочек из Земской и Салтыковской гимназий, школ № 4, 7, 22, 26, 30 и других образовательных учреждений округа.
Стоит отметить, что «Балашихинская школьная лига» является пилотным подмосковным проектом, который направлен на привлечение подрастающего поколения к регулярным занятиям спортом.
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«Между собой дети играли по групповому этапу, то есть всего за «матч звёзд» прошло шесть игр. Также до начала матча игроки соревновались в эстафетах и конкурсах на скорость, самый красивый, дальний и трëх очковый броски. Для детей очень важно проведение таких мероприятий, и я надеюсь, что именно благодаря им всё больше школьников будут заниматься спортом», — поделился координатор проекта Балашихинской школьной лиги Дмитрий Кузнецов.
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Мира Полтева