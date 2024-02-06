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Подмосковные спортсмены передали олимпийские медали Сочи на Аллею Славы ВДНХ

06 февраля 2024, 22:48
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Олимпийский чемпион, депутат Мособлдумы Александр Легков передал золотую медаль зимних Игр в Сочи для экспозиции на Аллее Славы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Экспозиция, посвящённая 10-летнему юбилею зимней Олимпиады в Сочи, открылась в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
«Сегодня мы чествуем наших чемпионов, которые подарили нам гордость и радость побед 10 лет назад. Мы видим, как развивается инфраструктура и города Сочи, и всей страны. Создаются спортивные объекты, устанавливаются новые рекорды. Мы благодарим победителей и призёров за их усилия, за веру, за мастерство и за преданность Родине. И пусть наш гимн продолжает звучать в честь наших побед!» – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Вместе с Легковым свои медали в именных стелах разместили фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, биатлонисты Алексей Волков и Дмитрий Малышко.

«Пускай в нашей стране будет ещё больше чемпионов, которые принесут ещё больше побед», – сказал на открытии экспозиции Легков.
XXII зимние Олимпийские игры проходили в Сочи с 7 февраля по 23 февраля 2014 года.

Аллея славы начала работу на ВДНХ 6 декабря прошлого года. Выставка, посвящённая российским спортсменам и их достижениям на мировой арене, была создана обществом «Знание». Помимо портретов и информации о спортсменах, на стеле представлены их медали. Всего было открыто семь площадок, посвященных достижениям российских спортсменов.

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Мостовой сравнил Джикию с Абаскалем
06 февраля 2024, 18:14

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сравнил футболиста Георгия Джикию и тренера Гильермо Абаскаль, отметив, что первый важнее для «Спартака», чем второй.
«Для «Спартака» Джикия намного важнее Абаскаля. Георгий много лет играл в команде, был одним из главных действующих лиц, капитаном, завоевал чемпионство. А Абаскаль приехал — уехал, как и многие другие иностранные тренеры в истории «Спартака». В любом случае, даже если Джикия не продлит контракт со «Спартаком», у него всё будет хорошо. Без клуба такой игрок не останется. А «Спартак» потеряет лидера команды», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Ранее бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков высказал мнение о том, что аренда защитника «Спартака» Георгия Джикии в команду стала лучшим вариантом для спортсмена.

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В турнире по кэндо в Подмосковье приняли участие более 50 юных спортсменов
06 февраля 2024, 17:48

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 50 спортсменов в возрасте от семи до 17 лет приняли участие в первом региональном этапе турнира по кэндо на Кубок Золотого кольца. Соревнования проводились в Егорьевске, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Главный смысл проводимых состязаний — формирование духа единства между командами в Московской области и Федерации в целом», — отметил председатель подмосковной Федерации кэндо Алексей Аверьянов.
Участники турнира представляли Московскую область, Москву, Казань и Иваново. Наибольшее число наград завоевали спортсмены из Егорьевска и из столицы.

Кэндо («путь меча») — вид спорта, пришедший из Японии, он представляет собой фехтование на бамбуковых мечах.

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#спорт
#егорьевск
#турнир
#подмосковье
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Футболист Дьяков назвал «Ростов» лучшим вариантом для Джикии
06 февраля 2024, 17:36

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков высказал мнение о том, что аренда защитника «Спартака» Георгия Джикии в команду стала лучшим вариантом для спортсмена.
«Думаю, что вариант с «Ростовом» был самым лучшим. Во-первых, он будет играть. Во-вторых, с Карпиным он знаком по сборной. Опять же Карпин — главный тренер национальной команды. Есть игровая практика в клубе — получаешь вызов в сборную. Без игровой практики в «Спартаке» — о сборной можно забыть. Для меня вариант с «Ростовом» — идеальный. Для самого «Ростова» этот вариант хороший», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Дьяков.

Отмечается, что в этом сезоне спортсмен уже провёл девять матчей.

Ранее бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков усомнился в информации о возможном переходе голкипера Ильи Помазуна в «Спартак».

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#спорт
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#спортсмен
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Подмосковные пловцы выиграли 10 медалей на Кубку России по прыжкам в воду
06 февраля 2024, 16:06

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены завоевали десять медалей на Кубке России по прыжкам в воду. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по прыжкам в воду провели в Саратове с 30 января по 4 февраля.

По итогам соревнований Московская область завоевала четыре золотые, три серебряные и бронзовые медали.

«Призёр чемпионатов Европы и мира Александр Бондарь стал первым в синхронных прыжках с вышки высотой 10 метров и бронзу одиночных прыжков с десятиметровой вышки. Золото также завоевала Кристина Ильиных в одиночных прыжках с метрового трамплина. Кроме этого, Елизавета Кузина награду высшего достоинства в синхронных и одиночных прыжках с трамплина высотой три метра», — поделились в министерстве.

Помимо этого, Виктория Казанцева и Спартак Гаркуша заняли второе место в смешанных синхронных прыжках с вышки высотой десять метров. В паре с представительницей Москвы Виктория выиграла еще одно серебро в копилку команды.

Стоит отметить, что бронзу в одиночных прыжках с десятиметровой вышки также завоевала Виктория Казанцева.

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#московская область
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В Подмосковье открылась регистрация на лыжные гонки на Кубок Александра Большунова
06 февраля 2024, 13:43

Фото: Фотобанк МО/Владислав Башкиров

Регистрация на Кубок трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова по лыжным гонкам открылась во вторник 6 февраля, соревнование состоится 20 февраля в деревне Головино городского округа Истра, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На турнире свои силы проверят юные лыжники. Возраст участников — до 18 лет. Для шести возрастных категорий подготовят пять различных дистанций от 500 метров до пяти километров», — отмечается в сообщении.
Участие в гонке бесплатное, количество мест ограничено. Зарегистрироваться на гонку можно онлайн — по ссылке.

Победители получат награды и призы из рук знаменитого лыжника — олимпийского чемпиона, чемпиона мира и обладателя Кубка мира Александра Большунова.

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#лыжи
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#истра
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Звезда хоккейного «Вашингтона» Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам
06 февраля 2024, 10:27

Российский хоккеист Евгений Кузнецов, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» пройдёт специальную программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 31-летний партнёр Александра Овечкина выбыл из игры на неопределённый срок.
Накануне звёздный российский нападающий пропустил тренировку своей команды. После этого НХЛ в своей социальной сети X (бывший Twitter) опубликовала сообщение о том, что Кузнецов присоединился к мероприятиям программы и вернётся в клуб только после того, как её администраторы допустят спортсмена к соревнованиям на льду.

Данная программа предназначена для помощи игрокам НХЛ в избавлении от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем. Кузнецов станет уже вторым российским игроком НХЛ после Валерия Ничушкина из «Колорадо Эвеланш», который в данный момент проходит указанную реабилитацию.

Уроженец Челябинска Евгений Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012 и 2014 года), обладателем Кубка Стэнли (2018 год), а также победителем молодёжного чемпионата мира (2011 год), умопомрачительный финал которого против сборной Канады болельщики пересматривают до сих пор.

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В Подмосковье прошли соревнования по лыжным гонкам «Крещенские морозы»
06 февраля 2024, 09:59

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Свыше 800 юных спортсменов приняли участие в «Крещенских морозах». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проводились на базе лыжного стадиона «Зоркий» в городском округе Красногорск.

В гонке приняли участие воспитанники спортивных школ в возрасте от 8 до 14 лет из Красногорска, Дубны, Подольска, Одинцова и Химок.

«Соревнования по лыжным гонкам «Крещенские морозы» имени прославленного тренера Сергея Веселова проводятся более 20 лет на лыжном стадионе «Зоркий». Организатором соревнований традиционно выступает управление по физической культуре и спорту администрации городского округа Красногорск совместно с федерацией лыжных гонок Московской области», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что второй этап гонок состоится на лыжном стадионе «Зоркий» 11 февраля среди дошкольников.

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#подмосковье
#красногорск
#соревнования
#морозы
#лыжи
#подростки
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В Подмосковье благодаря нацпроекту «Демография» появились новые ФОКи
05 февраля 2024, 19:16

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Московской области появляются возможности для массовых занятий физкультурой и спортом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Московской области.
«В прошлом году в Орехово-Зуеве открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. Теперь там могу тренироваться новые звёзды фигурного катания и хоккея. В Домодедове построен первый в Подмосковье крытый манеж с полноразмерным футбольным полем. Рядом с манежем возведён ФОК площадью 4,7 тысяч «квадратов» с ледовой ареной и тренажёрными залами. Также были закончены работы на двух универсальных спортивных площадках, двух хоккейных площадках и семи футбольных полях», – рассказали в министерстве.
Там добавили, что результаты нацпроекта «Демография» повысили доступность дошкольного образования. Новые детские сады суммарно на 1250 мест появились в Ступине, Серпухове, Котельниках и Одинцове.

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#нацпроекты
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Семин назвал советскую Высшую школу тренеров фундаментальной
05 февраля 2024, 17:37

Фото: istockphoto.com/Kenishirotie

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что в советское время образование в Высшей школе тренеров было фундаментальным.
Однако в современном образовании тренеров возникает больше новых идей, а курсы для учащихся проводятся интенсивнее.

«Сейчас сложнее. Нет такого финансирования. Новые идеи есть. Это короткие курсы, но достаточно интенсивные. Мне, например, нравится, что эту школу возглавляет серьёзный футболист, я думаю, что он внесет что-то, что сам проходил. А наша школа была фундаментальная. Мы учились по-настоящему, учились два года. Много лекций, был высочайший уровень. На лекции приезжало много иностранных тренеров, элитных, топовых. Психологи очень сильные были, физиологи», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Семин.

Он добавил, что в школе преподавали элитные футболисты, обучение длилось два года, а студенты получали хорошую по тем временам стипендию.

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#спорт
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