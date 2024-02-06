Подмосковные спортсмены передали олимпийские медали Сочи на Аллею Славы ВДНХ

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Олимпийский чемпион, депутат Мособлдумы Александр Легков передал золотую медаль зимних Игр в Сочи для экспозиции на Аллее Славы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Экспозиция, посвящённая 10-летнему юбилею зимней Олимпиады в Сочи, открылась в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
«Сегодня мы чествуем наших чемпионов, которые подарили нам гордость и радость побед 10 лет назад. Мы видим, как развивается инфраструктура и города Сочи, и всей страны. Создаются спортивные объекты, устанавливаются новые рекорды. Мы благодарим победителей и призёров за их усилия, за веру, за мастерство и за преданность Родине. И пусть наш гимн продолжает звучать в честь наших побед!» – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Вместе с Легковым свои медали в именных стелах разместили фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, биатлонисты Алексей Волков и Дмитрий Малышко.
«Пускай в нашей стране будет ещё больше чемпионов, которые принесут ещё больше побед», – сказал на открытии экспозиции Легков.XXII зимние Олимпийские игры проходили в Сочи с 7 февраля по 23 февраля 2014 года.
Аллея славы начала работу на ВДНХ 6 декабря прошлого года. Выставка, посвящённая российским спортсменам и их достижениям на мировой арене, была создана обществом «Знание». Помимо портретов и информации о спортсменах, на стеле представлены их медали. Всего было открыто семь площадок, посвященных достижениям российских спортсменов.
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Лора Луганская