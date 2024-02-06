Подмосковные спортсмены передали олимпийские медали Сочи на Аллею Славы ВДНХ

Олимпийский чемпион, депутат Мособлдумы Александр Легков передал золотую медаль зимних Игр в Сочи для экспозиции на Аллее Славы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Экспозиция, посвящённая 10-летнему юбилею зимней Олимпиады в Сочи, открылась в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.