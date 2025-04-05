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Американский рэпер Эминем стал дедушкой в 52 года, его дочка выложила милые фото малыша

Дочь рэпера Эминема поделилась в Сети фотографиями новорожденного сына
Эминем (Фото: Instagram* @eminem)

Эминем (Фото: Instagram* @eminem)

Американский рэпер Эминем впервые стал дедушкой. Его 29-летняя дочь Хейли Джейд Скотт родила сына 14 марта, но объявила о мальчике лишь в начале апреля, опубликовав фото новорождённого в соцсетях. На нем малыш красуется в милом вязаном комбинезоне.
«Счастливая и долгожданная дата. Маленькому Е три недели на земле», — подписала мама мальчика.
Внук Эминема Эллиот (Фото: Instagram* @hailiejade)

Внук известного рэпера получил имя Эллиот Маршалл Макклинток — второе имя отсылает к настоящему имени Эминема (Маршалл Брюс Мэтерс III).

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Хейли, единственная биологическая дочь рэпера, вышла замуж за Эвана Макклинтока в мае 2024 года после 8 лет отношений. Эминем присутствовал на свадьбе пары и, видимо, доволен выбором дочери.

Дочка Эминема Хейли со своим супругом Эваном (Фото: Instagram* @hailiejade)

О беременности девушки стало известно из клипа на трек Эминема «Temporary», где Хейли демонстрировала ультразвуковое фото и футболку с надписью «Дедушка».

Ранее, в сентябре 2024 года, скончалась мать Эминема, 69-летняя Дебби Нельсон, боровшаяся с раком лёгких. Их отношения были сложными, но рэпер неоднократно упоминал, что рождение Хейли помогло ему изменить жизнь.

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«Минимальные шансы»: Врач-реаниматолог объяснил, почему спасти Пашу Техника было невозможно
Врач Стрешнев: Смерть Паши Техника вызвал фатальный комплекс диагнозов
05 апреля 2025, 06:16

Паша Техник (Фото: кадр видео Telegram @evakaritskaua)

Врач-реаниматолог Михаил Стрешнев объяснил, почему спасти рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) было невозможно. В разговоре с «АиФ» он подробно описал сложность ситуации, в которую попал рэпер, указывая, что современная медицина сильна, но здесь исход был предсказуем.
По словам эксперта, смерть музыканта вызвал «фатальный комплекс» диагнозов: бактериальная пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).

Поражение 100% лёгких привело к тотальной гипоксии, лишив органы кислорода. К тому же, многолетнее употребление наркотиков, начавшееся у Павла еще в 14 лет, усугубило состояние, сделав организм особо уязвимым.

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«Лет 10–15 назад такой набор означал трехкратную смерть. Даже сейчас шансы (выжить в таких сценариях) минимальны», — объяснил Стрешнев.
Современные методы, такие как ЭКМО, требуют дорогостоящего оборудования и специалистов высокого уровня. «АиФ» указывает, что Паша Техник лежал в клинике, где команда не владела аппаратурой в полной мере. Местные врачи не могли даже дать четкую оценку состояния мозга Павла.

Паша Техник (Фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

«Если система не отлажена или хотя бы немного сбоит, шансы на то, что пациента выходят, сильно падают», — отметил врач Стрешнев.
Все эти затруднения сделали транспортировку рэпера в Россию на спецборте МЧС с аппаратом ЭКМО фактически невозможной.

Бывшая жена Техника, Ева Карицкая, не находит себе места после его гибели — она уверена, что люди, которые спровоцировали эту ситуацию, должны получить по заслугам. Она призывает наказать торговца запретными веществами, который был в контакте с Пашей перед его госпитализацией, и девушку Техника, Кристину.

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«Жена моего бывшего лезть больше не будет»: Анастасия Волочкова рассказала, как пройдет свадьба ее дочери
Анастасия Волочкова раскрыла детали подготовки и дату свадьбы дочери Ариадны
05 апреля 2025, 05:23

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала об активном участии в подготовке к свадьбе дочери Ариадны, и объяснила, почему жена экс-мужа больше не будет вмешиваться в процесс. Балерина также раскрыла детали роскошного торжества в Санкт-Петербурге, где всё будет по вкусу и стилю ее дочки.
«На столах будет красивое убранство в виде жемчуга и многих других изысканных моментов», — отметила звезда.
Свадьба 19-летней Ариадны с 23-летним бизнесменом Никитой Григоряном пройдет 26 апреля в особняке Мясникова. Платье для невесты шьёт дизайнер Ирина Волкова, которая создавала костюмы для Волочковой ещё в Мариинском театре.

Ариадна захотела устроить свадьбу в Питере, чем очень порадовала маму.

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной (Фото: Instagram* @volochkova_art)

«Я сама нашла дирекцию особняка, связалась с ними, ездила в Санкт-Петербург для того, чтобы посмотреть и выбрать зал. И выбрала я самый красивый — это золотой тронный зал. Видимо, ей хочется всё, как у мамы. Но у мамы-то свадьба была по-царски в Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге, естественно», — рассказала Волочкова в разговоре с The Voice.
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Она добавила, что Ариадна устроит свадьбу «в стиле Гэтсби», с джаз-бэндом и дресс-кодом в черно-золотых тонах. Однако эстрадных звёзд решили не приглашать, хотят, чтобы важное событие прошло в окружении близких лиц.

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Но не обошлось без семейных разборок. Жена отца Ариадны, Елена Николаева, пыталась «влезть в организацию», однако отступила после личного разговора с Ариадной.

«Дело в том, что жена моего бывшего мужа никакого отношения к моей дочери не имеет. Она захотела пиара, как и прежде, и Ариадна смогла ее успокоить. И та пообещала, что она больше лезть в эту историю не будет со своими высказываниями», — подвела итог заслуженная артистка РФ.
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«Порадовалась сыну и умерла»: Погибла известная в США блогер, годами лечившая бесплодие
NYP: Блогер Хейли Окула умерла через 2 минуты после родов из-за редкой эмболии
05 апреля 2025, 04:46

Хейли Окула (Фото: Instagram* @rnnewgrads)

Популярная американская блогер Хейли Окула, известная под псевдонимом «медсестра Хейли», скончалась через две минуты после родов. Это случилось 29 марта, сообщает The New York Post.
Хейли несколько лет боролась с бесплодием из-за генетической мутации, прежде чем смогла зачать ребёнка. Причиной ее смерти стала эмболия амниотической жидкости — редкое и смертельно опасное осложнение, при котором частицы матки блокируют кровоток, провоцируя анафилактическую реакцию.

Муж Хейли, Мэттью, находился рядом в момент родов. Пара успела порадоваться рождению сына Крю и даже пошутить о его размерах, прежде чем сердце женщины остановилось.

Хейли и Мэттью Окула (Фото: Instagram* @rnnewgrads)

Мэттью позже отметил, что беременность любимой протекала без осложнений, поэтому ее гибель стала шоком. Он всегда восхищался решимостью Хейли родить ребенка, но и подумать не мог, что день рождения сына для него омрачиться такой трагедией.

«Никак не диагностируется, не лечится. Очень страшно думать, что кто-то ещё может пройти через то, что переживаю я», — сказал муж популярной девушки-блогера.
Врачи пытались реанимировать её с помощью массажа сердца, но безуспешно.

После её смерти Мэттью опубликовал в соцсетях видео их первого танца на свадьбе, сопроводив его подписью: «Наш первый танец».

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«Найдем соучастников»: Бывшая жена Паши Техника поклялась наказать виновных в его смерти
Бывшая жена Паши Техника Ева Крицкая пообещала наказать причастных к его смерти
05 апреля 2025, 01:03

Паша Техник (Фото: Instagram* @techniquepashalive)

Бывшая жена рэпера Паши Техника, Ева Карицкая, жаждет справедливости после его трагической смерти. Она винит наркодилера по имени Эдик. Карицкая уверена, что он стал главной причиной гибели Паши.
Ева рассказала, что Эдик, зная о проблемах Паши с зависимостью, напоил его кодеином и кетамином. Рэпер, который был закодирован от опиатов, не смог справиться с такой смесью. Она уверена, что дилер из Таиланда действовал осознанно, и теперь требует найти всех, кто мог быть причастен к случившемуся.

Под раздачу попала и последняя девушка Паши — Кристина. Ева недоумевает, почему та исчезла сразу после смерти рэпера и даже не появилась попрощаться.

Ева Карицкая (Фото: Telegram @evakaritskaua)

«Найдем соучастников. (...) Кристина даже не приехала к Павлу, причастна к преступлению (в той же степени), как и Эдуард (из наркошопа в Таиланде)», — говорила она в своем Telegram-канале, выложив в блоге фото наркодиллера.


Ева настроена решительно и хочет, чтобы виновные понесли наказание. Она также записала видео, где поблагодарила всех людей за поддержку в столь сложной ситуации. Карицкая призналась, что Паша и сам недостаточно беспокоился о своей жизни, сводя себя «в могилу» наркотическими веществами в погоне «за кайфом».

Вечером 4 апреля стало известно о смерти Паши Техника, который скончался на 41-году жизни. Ранее сообщалось, что его коллега Гуф (Алексей Долматов) отреагировал на смерть рэпера, попрощавшись с мужчиной в своем блоге.

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«Жалко не то ​слово»: Гуф прокомментировал смерть Паши Техника
Рэпер Гуф выразил сожаление относительно смерти своего коллеги Паши Техника
04 апреля 2025, 23:53

Гуф и Паша Техник (Фото: Instagram* @therealguf)

Вечером 4 апреля стало известно о смерти Паши Техника, который скончался на 41-году жизни. Его коллега Гуф (Алексей Долматов) отреагировал на смерть рэпера, попрощавшись с мужчиной в своем блоге. У него также состоялся разговор с изданием «Super.ru», где он назвал погибшего классным парнем.
«Спи спокойно, брат. Нет слов. Мы будем очень скучать», — отметил Гуф в личных соцсетях.
В беседе с «Super.ru» он вспомнил последнюю встречу с Пашей 8 марта в реабилитационном центре. По словам Гуфа, они не были близкими друзьями, но всегда тепло общались и уважали друг друга. Рэпер признался, что новость о смерти его не удивила — неделю назад он уже слышал, как всё серьёзно, и морально готовился к худшему.

«Он очень умный, порядочный, веселый, классный парень. Гораздо интеллигентнее, чем его знает общая масса. (...) Жалко (его) не то слово. Я очень любил Пашка. Земля пухом», — сказал Гуф.
Паша Техник (Фото: Instagram* @techniquepashalive)

Алексей планирует прийти на похороны Паши, если будет в городе, и добавил, что эта утрата заставила его ещё раз задуматься о вреде зависимостей, хотя опасность он и без того осознавал — поэтому не шел на риски.

«Я не охочусь на смерть», — добавил российский рэпер.
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На прошлой неделе Техник попал в реанимацию в Таиланде с аспирационной пневмонией и сепсисом — врачи связывали это с возможным отравлением веществами. Лёгкие рэпера были почти полностью разрушены, его поддерживали аппараты ИВЛ и ЭКМО.

Днём 4 апреля выяснилось, что он пережил клиническую смерть, а к вечеру состояние ухудшилось, и Паша скончался.

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