Американский рэпер Эминем стал дедушкой в 52 года, его дочка выложила милые фото малыша

Эминем (Фото: Instagram* @eminem)
Американский рэпер Эминем впервые стал дедушкой. Его 29-летняя дочь Хейли Джейд Скотт родила сына 14 марта, но объявила о мальчике лишь в начале апреля, опубликовав фото новорождённого в соцсетях. На нем малыш красуется в милом вязаном комбинезоне.
«Счастливая и долгожданная дата. Маленькому Е три недели на земле», — подписала мама мальчика.
Внук Эминема Эллиот (Фото: Instagram* @hailiejade)
Внук известного рэпера получил имя Эллиот Маршалл Макклинток — второе имя отсылает к настоящему имени Эминема (Маршалл Брюс Мэтерс III).
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Хейли, единственная биологическая дочь рэпера, вышла замуж за Эвана Макклинтока в мае 2024 года после 8 лет отношений. Эминем присутствовал на свадьбе пары и, видимо, доволен выбором дочери.
Дочка Эминема Хейли со своим супругом Эваном (Фото: Instagram* @hailiejade)
О беременности девушки стало известно из клипа на трек Эминема «Temporary», где Хейли демонстрировала ультразвуковое фото и футболку с надписью «Дедушка».
Ранее, в сентябре 2024 года, скончалась мать Эминема, 69-летняя Дебби Нельсон, боровшаяся с раком лёгких. Их отношения были сложными, но рэпер неоднократно упоминал, что рождение Хейли помогло ему изменить жизнь.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева