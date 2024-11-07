Гретцки: Вопрос не в том, падёт ли мой рекорд, а лишь когда это произойдёт

Уэйн Гретцки (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)
Обладатель рекорда НХЛ по заброшенным шайбам Уэйн Гретцки не сомневается в том, что Александр Овечкин побьёт его рекорд. По мнению легендарного канадца, вопрос заключается лишь в том, когда именно он это сделает.
В настоящее время 39-летний российский форвард и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» идёт вторым в списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ. У него 861 заброшенная шайба. Впереди только Уэйн Гретцки, обладающий многое объясняющим прозвищем Великий, в активе которого 894 гола.
В интервью телеканалу TNT Гретцки высоко оценил игру россиянина, который на протяжении практически 20 сезонов является одним из ведущих форвардов лиги, что совсем непросто, а канадец знает об этом, исходя из собственного опыта. Он назвал старт «Алекса» в текущем чемпионате потрясающим (8 шайб и 8 голевых передач в 12 играх - прим. ред.). По мнению Гретцки, погоня Овечкина за его рекордом идёт на пользу лиге и в целом популяризации хоккея.
Сам Овечкин рассказывал, что когда у него случался спад в игре, шайба не шла в ворота матч за матчем, Гретцки писал ему, поддерживал, говорил, что всё наладится, а неудачи случаются даже у лучших. Достойное поведение в отношении конкурента со стороны великого спортсмена и, видимо, хорошего человека.
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В интервью телеканалу TNT Гретцки высоко оценил игру россиянина, который на протяжении практически 20 сезонов является одним из ведущих форвардов лиги, что совсем непросто, а канадец знает об этом, исходя из собственного опыта. Он назвал старт «Алекса» в текущем чемпионате потрясающим (8 шайб и 8 голевых передач в 12 играх - прим. ред.). По мнению Гретцки, погоня Овечкина за его рекордом идёт на пользу лиге и в целом популяризации хоккея.
«Все следят, все переживают это вместе с Алексом. Мы живём в захватывающее время», — сказал великий бомбардир.
Сам Овечкин рассказывал, что когда у него случался спад в игре, шайба не шла в ворота матч за матчем, Гретцки писал ему, поддерживал, говорил, что всё наладится, а неудачи случаются даже у лучших. Достойное поведение в отношении конкурента со стороны великого спортсмена и, видимо, хорошего человека.
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Александр Бойцов